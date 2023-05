Alm. Brand har lavere udgifter til vejrskader trods Otto-storm

Der har været rigeligt med både regn og blæst i årets første tre måneder. Alligevel har forsikringsselskabet Alm. Brand haft lavere udgifter til skader forårsaget af vejret.

Særligt derfor kommer selskabet ud af årets første kvartal med et forsikringsresultat på 205 millioner kroner. Året før tabte Alm. Brand 82 millioner kroner på forsikringsforretningen.

Det viser Alm. Brands regnskab for første kvartal, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

- Jeg er glad for at se en god toplinjevækst samtidig med, at vi i kvartalet har været forskånet for større skader på grund af vejret.

- Vores resultat afspejler således både et højere forsikringsresultat og et positivt investeringsresultat.

I juni 2021 købte Alm. Brand konkurrenten Codans danske forretning for 12,6 milliarder kroner. Overtagelsen skete sidste år.

I løbet af årets første tre måneder har Alm. Brand haft erstatningsudgifter til vejrskader for 42 millioner kroner. Det er mindre end halvdelen sammenlignet med året før, hvor udgifterne lå på 92 millioner kroner.

Udgiften til vejrskader i Codan lå på 19 millioner kroner.

