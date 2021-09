Alvorlig sikkerhedsbrist førte til fangeflugt i København

Det var en alvorlig sikkerhedsbrist, der i juni førte til, at en fængslet 33-årig mand slap ud af Vestre Fængsel i København.

Det konkluderer Kriminalforsorgens undersøgelse af forløbet. Det oplyser den selv mandag. Sikkerheden er som følge af hændelsen blevet styrket i Vestre Fængsel, lyder det.

Den 30. juni i år skulle den 33-åriges bror løslades fra fængslet. Men i stedet var det den 33-årige, Steffen Van Khoa Dos, der spadserede ud af fængslets port. Brødrene havde delt celle.

Den 33-årige udgav sig således for at være sin bror, og så blev han lukket ud.

Kriminalforsorgen er nu blandt andet kommet frem til, at fordi "de to brødre lignede hinanden og delte celle", burde man "have skærpet personalets agtpågivenhed og opmærksomhed".

I undersøgelsen beskrives det, at der således blev foretaget en forkert identifikation af den indsatte, da han blev løsladt.

Selve proceduren i forbindelse med løsladelsen var ikke god nok, lyder det.

Den indsatte skulle identificeres med navn og cpr-nummer, og det har ikke været nok.

Faktisk skulle den 33-årige slet ikke have været placeret i en celle med sin bror, konkluderes det. Relevante oplysninger fra politiet i forbindelse med fængslingen af manden indgik aldrig i sikkerhedsvurderingen. Dermed var man ikke klar over, at de to brødre ikke skulle sidde sammen.

Den 33-årige sad varetægtsfængslet for alvorlig narkokriminalitet.

Undersøgelsen er overdraget til Justitsministeriet, og en række forhold i Vestre Fængsel er nu forbedret.

Nu skal de indsatte også identificeres med foto og signalement, når de løslades. Desuden bliver al information om den indsatte - også håndskrevne noter - nu noteret i sagsbehandlingssystemet, oplyser Kriminalforsorgen.

Den 33-årige er fortsat på fri fod og efterlyst af politiet.

Politiet har tidligere oplyst, at den 33-årige er 173 centimeter høj og almindelig af bygning. Han er asiatisk af udseende, har fire skønhedspletter på venstre kind og var ved undvigelsen kronraget og iført sort hættetrøje.

Steffen Van Khoa Do beskrives ikke som farlig, understregede Københavns Politi i juli.

