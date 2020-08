Amalies kinder var røde, da hun blev kørt til operationsgangen på Odense Universitetshospital for at give hjerte, lever, lunger og begge sine nyrer til organdonation. Hendes hud var varm og en lille smule gylden, for det var en aften lige efter pinse i det varme forår 2018.

Klokken var halv otte, da portøren rullede hendes seng ud af stuen på børneintensiv afdeling BRITA, hvor hun var blevet erklæret hjernedød tre dage tidligere. Han gik tværs over en gang, ind i en elevator og kørte én etage ned fra første sal til stuen.

Amalies mor, Helle Hvilsted, blev tilbage på intensivafdelingen. Amalies far, Jan Egekov, gik med sin datter hele vejen. Han kyssede hende farvel i forrummet uden for operationsstuen og blev så længe ved sengen, at en sygeplejerske til sidst måtte hjælpe ham væk...