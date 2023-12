Amalienborg Slotsplads afspærret efter fund af mistænkelig pakke

Slotspladsen ved Amalienborg i København er afspærret, fordi der er fundet "en mistænkelig pakke". Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til B.T.

Ind til videre er Amaliegade og slotspladsen afspærret, fortæller vagtchefen.

Mediet skriver videre, at politiet har tilkaldt specialister, der skal undersøge pakken og dens indhold nærmere, når de ankommer.

Anmeldelsen om pakken kom klokken 11.01.

På billeder fra stedet kan man se, at en akutlægebil også er i området. Desuden ses det, at Livgarden hjælper politiet med at holde afspærringerne.

Også brandvæsnet er ankommet til pladsen. Ifølge vagtchefen er man ved at rekvirere det personel, der skal til for at undersøge pakken.

- Det er på grund af sikkerheden, så vi ikke har alle mulige menneske rendende rundt, siger han til TV 2.

Pakken skal være fundet ved postindleveringen ved Amalienborg, der er ved Det Gule Palæ.

Politiet vil ifølge B.T. ikke fortælle, om dronningen er blevet evakueret i forbindelse med fundet af pakken.

/ritzau/