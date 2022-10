Amazon styrtdykker på børsen trods øget omsætning

Omkostningerne er steget for Amazon, og selv ikke et bedre salg kunne løfte overskuddet til sidste års højder.

Antallet af varer, som Amazon sender fra deres varehuse, er kun steget i tredje kvartal af 2022 sammenlignet med sidste år. Det samme gælder salget af tjenester som eksempelvis streamingtjenesten Amazon Prime, som selskabet tilbyder.

Det kan man læse ud af selskabets regnskab for tredje kvartal.

Alligevel har investorer mistet en del af tilliden til onlineshopping-giganten, hvis aktieværdi torsdag er faldet med 17 procent i eftermarkedet.

Sammen med selskabets regnskab kom en nedjustering af forventningerne til næste kvartal. Lavvande i de ellers købelystne kunders bankkonti kan nemlig hæmme årets julesalg, siger Amazons finansdirektør, Brian Olsavsky, til nyhedsbureauet Reuters.

- Overalt ser vi tegn på, at folk har stramme budgetter, inflationen er stadig meget kraftig, og energiomkostninger kommer oveni det på grund af andre omstændigheder, siger han.

- Vi forbereder os på en periode med langsommere vækst, ligesom mange andre selskaber gør.

Meta, som ejer Facebook og Instagram, oplevede i kvartalet ligesom Amazon en del fremgang, men formåede alligevel ikke at øge overskuddet.

Og Amazons nettoresultat er faktisk trods en øget omsætning faldet med ni procent. Tredje kvartal kunne onlineshopping-giganten notere sig for et nettoresultat på 2,87 milliarder dollar, efter at skatten var blevet betalt.

Det svarer til 21,27 milliarder kroner og er et fald fra den tilsvarende periode sidste år, hvor Amazon havde et nettoresultat på 23,49 milliarder kroner.

Det sker, mens den sammenlagte omsætning er steget fra 110,8 milliarder dollar til 127,1 milliarder fra sidste års tredje kvartal til dette års. Det er en stigning på 14,7 procent, og det betyder, at Amazon i kvartalet hev salg ind for cirka 942 milliarder kroner.

