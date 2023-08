Amazons regnskab overstiger forventningerne

Torsdag har nethandelgiganten Amazon fremlagt et kvartalsregnskab, der overstiger markedets forventninger.

Amazon havde i kvartalet et overskud på 6,7 milliarder dollar - svarende til omkring 45,6 milliarder kroner.

- Det har været endnu et stærkt kvartal med fremgang for Amazon, siger selskabets topchef, Andy Jassy, i en udtalelse om regnskabet.

Amazons aktier stiger med syv procent, efter at regnskabet er blevet fremlagt.

Overskuddet fra salget hos Amazon er steget med 11 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Giganten kan også prale af den "største Prime Day-begivenhed nogensinde" i juli, hvor abonnenter bestilte mere end 375 varer på verdensplan.

Amazon oplever desuden stor efterspørgsel på reklameplads på dets platform - herunder streamingtjenesten Prime.

Farten på vareleveringen i USA er hurtigere end nogensinde før. Amazon arbejder fortsat på at optimere effektiviteten og sænke omkostningerne på pakkelagrene.

- Vi er fortsat med at sænke omkostningerne på vores pakkelagre, mens vi også forsyner Prime-kunder med de hurtigste leveringstider, vi nogensinde har registreret, siger Jassy.

Investorer er nu spændte på at se, om en stramning af budgettet og forbedret effektivitet betaler sig for Amazon.

I marts fremlagde topchefen en plan for at skære 9000 job ovenpå 18.000 job, der blev beskåret i januar.

Jassy sagde på det tidspunkt, at fyringerne var nødvendige, fordi selskabet forsøger at finde en måde at nedskalere efter år, hvor selskabet har ansat mange mennesker.

De mange ansættelser har været drevet af coronapandemien, hvor mange kunder i høj grad brugte internettet til shopping og underholdning.

