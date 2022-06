Ambassade hjalp ung kvinde hjem fra Pakistan: Det var tortur

En ung dansk-pakistansk kvinde ville i oktober 2020 have hjælp til at komme hjem fra Pakistan, fordi hun blev mishandlet af sin mor.

Det fortæller en kvinde, der var ansat på den danske ambassade i Pakistan. Hun afhøres som vidne i Retten i Glostrup, hvor moren og kvindens stedfar er tiltalt for at have tilbageholdt datteren i Pakistan i flere år.

- Vi har billeder, videoer af (kvindens navn fjernet, red.), som fortæller, hvordan hun er blevet slået, tævet, kvalt, og hun har fået revet det meste af sit hår ud.

- Det var både psykisk og fysisk vold. Jeg vil påstå, at det var tortur, siger kvinden, der var souschef på ambassaden.

Forsvarerne hæfter sig dog ved, at volden er noget, som vidnet har hørt fra den unge kvinde, men ikke har set selv.

- Jeg har ikke efterprøvet det, for det var ikke min opgave, siger hun.

Ifølge vidnet fik ambassaden en henvendelse fra en kvinde, der hjælper voldsramte kvinder, samt det pakistanske ministerium for menneskerettigheder.

Foruden den danske ambassade blev en nordisk enhed i hovedstaden Islamabad involveret.

På det tidspunkt i oktober 2020 var den da 18-årige kvinde tilbageholdt af pakistansk politi, da moren havde eftersøgt hende, fordi hun var forsvundet. Datteren blev placeret på et sted for voldsramte kvinder i Pakistan.

Hun måtte ikke forlade det selv og kom i stedet tilbage til moren. Det blev dog aftalt, at den danske ambassade skulle mødes med kvinden og moren i et shoppingcenter, hvor den ansatte kunne tale med datteren alene.

Og efter endnu et møde den følgende dag blev det aftalt, at den unge kvinde kunne komme på et fly med retning mod Danmark om natten to dage senere. Moren rejste først til Danmark den efterfølgende sommer i 2021.

I juli 2021 blev moren og stedfaren anholdt, og de har siden været fængslet.

Pigen, der både har dansk og pakistansk pas, rejste med moren til Pakistan i februar 2017. Ifølge anklagemyndigheden blev hun tilbageholdt i landet i tre et halvt år.

Stedfaren var flere gange på besøg i Pakistan og er også tiltalt for tilbageholdelsen.

I en del af opholdet skal pigen været blevet indespærret, og i sommeren 2017, da hun var 15 år, blev hun forsøgt tvangsgift med et familiemedlem, lyder anklagen.

Moren og stedfaren er også tiltalt for at have mishandlet datteren gennem flere år.

De nægter alle anklager. Det er løgn, lød det tirsdag fra moren.

I retten torsdag er familie og venner også blevet afhørt.

Blandt andet fortæller morens veninde - parrets tidligere nabo - at moren og datteren havde konflikter, men at det var datteren og ikke moren, der havde temperament. Hun beretter om en rar stedfar og en mor, der elsker sin datter.

- Hun var meget bekymret for sin datter, hendes fremtid, trivsel, alt, siger veninden.

Hun havde en fornemmelse af, at datteren gerne ville være i Pakistan.

Moren og manden risikerer at miste deres danske statsborgerskab, som de har haft i en årrække. De kræves også udvist.

Der er retsmøde i sagen igen fredag, hvor datteren afgiver forklaring. Dommen ventes først senere.

/ritzau/