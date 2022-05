Ambu skifter topchef: Ny direktør møder ind fredag

Når ledelsen i det danske medicoselskab Ambu møder ind på arbejde fredag, vil der være en ny topchef ved roret.

I en meddelelse til fondsbørsen torsdag oplyser Ambu, at Juan Jose Gonzalez stopper og erstattes allerede fredag af Britt Meelby Jensen.

Selskabet er bedst kendt for at sælge engangsendoskoper. Det bruges til kikkertundersøgelser, der også kaldes endoskopier.

Ambu har over længere tid tabt værdi blandt aktiehandlende. Den markedsværdi, Ambu havde ved nytår, var næsten halveret, da handlen lukkede onsdag.

Markedet reagerer på fyringen ved at øge værdien af Ambu-aktien med 7,5 procent.

Britt Meelby Jensen er hverken fremmed i medicobranchen eller Ambu. Fra 2015 til 2019 var hun topchef i Zealand Pharma. Og siden 2019 har hun siddet i Ambus bestyrelse.

Ifølge bestyrelsen bliver skiftet foretaget, fordi selskabets strategi skal udføres anderledes. I meddelelsen til børsen skriver bestyrelsen:

- Siden Juan Jose Gonzalez blev direktør i 2019, har Ambu gjort store fremskridt og opnået vigtige milepæle i den strategiske transformation mod at blive verdens største engangsendoskop-selskab.

- Men covid-19-pandemien, den nylige makroøkonomiske modvind og et svagere end forventet økonomisk resultat kræver, at vi eksekverer anderledes på vores strategi.

Juan Jose Gonzalez' hurtige exit er ikke det eneste bemærkelsesværdige ved hans tid ved Ambu.

Da han i sin tid blev ansat, skete det i kølvandet på en fyring af forgængeren Lars Marcher, kort efter han havde præsteret Ambus bedste kvartalsregnskab nogensinde.

I de tre år siden Marcher blev skiftet ud med Gonzalez, har Ambu syv gange måtte nedjustere sine forventninger til de økonomiske resultater. Seneste gang var i starten af maj.

Ifølge Nordnets investeringsøkonom Per Hansen var der grænser for, hvor mange gange en topchef kan overleve at fortælle, at Ambu ikke kan leve op til egne forventninger:

- Det har simpelthen været for mange store og vidtløftige planer og for lidt levering af gode forhold på bundlinje, skriver han i en analyse.

Til erhvervsmediet Marketwire oplyser bestyrelsesformand Jørgen Jensen, at de mange nedjusteringer "har slidt på tilliden" mellem Gonzalez og bestyrelsen.

Han oplyser, at den afgående topchef får 13 millioner kroner med sig.

