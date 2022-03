Amdi fra Tvind på flugt vil have efterlysning stoppet

Efter flere år på flugt fra en straffesag om skattesvig og underslæb vil Mogens Amdi Petersen og fire andre fra ledelsen i Tvind have den internationale efterlysning stoppet.

De er udeblevet fra en straffesag, som har ligget stille i mange år.

I 2013 besluttede Vestre Landsret at varetægtsfængsle de fem in absentia, altså uden at de var til stede. Derefter kunne efterlysningen via Interpol komme i stand.

Men i et retsmøde onsdag kræver de fems forsvarere, at fængslingen ophæves. Efterhånden er den ude af proportioner, lyder det. Nikker landsdommerne til argumentet, er straffesagen i realiteten død.

Sagen har allerede været behandlet én gang. For mere end 15 år siden frifandt byretten i Ringkøbing Mogens Amdi Petersen, Kirsten Larsen, Marlene Gunst og Christie Pipps. Den sidste, Sten Byrner, fik en betinget dom tilbage i 2006.

De fire førstnævnte befinder sig i Mexico. Her har myndighederne gennem årene flere gange afvist at udlevere de tiltalte til Danmark.

Derimod opholder Sten Byrner sig et andet sted i verden.

- Min klient befinder sig ikke i Mexico, siger hans forsvarer, advokat Jakob Arrevad. Nærmere kommer han det ikke.

Landsdommerne skal afgøre, om betingelsen for varetægtsfængsling fortsat er til stede. Specielt om indgrebet står i misforhold til den straf, de tiltalte risikerer at blive idømt.

Der er i givet fald udsigt til en dom på fængsel i to år og seks måneder, oplyser specialanklager Jørn Thostrup fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

- Der er tale om ganske alvorlig økonomisk kriminalitet, det drejer sig om, siger han.

Sagen drejer sig om, at regler om fonde er blevet misbrugt groft.

- At sagen er blevet så gammel, er deres egen skyld. Selv om der er gået lang tid, er der stadigvæk proportionalitet, mener Jørn Thostrup.

Mogens Amdi Petersen er stukket af fra en anklage om økonomisk kriminalitet for i alt 34 millioner kroner. Beløbene for Kirsten Larsen, Sten Byrner og Marlene Gunst er henholdsvis 29, 24,7 og 27,7 millioner kroner. Christie Pipps er anklaget for 11,6 millioner.

- Sagen har fortsat stor betydning. Det er offentlige penge, der er blevet unddraget, sagen har haft stor samfundsmæssig betydning, mener anklageren.

Jørn Thostrup påpeger også konsekvensen, såfremt landsretten følger forsvarernes appel:

- Hvis betingelsen for varetægtsfængsling ikke længere er opfyldt, er sagen død. Varetægtsfængsling er den eneste mulighed, hvis de tiltalte skal kunne stilles til ansvar, konstaterer han.

Mogens Amdi Petersen fyldte 83 år i januar. Kirsten Larsen er næsten 75 år, og hendes forsvarer, Niels Ulrik Heine, hævder, at fængsling nu er ude af proportioner.

Blandt andet gør han opmærksom på, at den påståede kriminalitet er foregået for omkring 30 år siden. Det er snart 20 år siden, at Larsen blev sigtet.

/ritzau/