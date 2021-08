Amerikaner anerkender regning på kvart milliard i udbyttesagen

En amerikansk forretningsmand har indgået forlig med Skattestyrelsen i forbindelse med sagen om uberettiget refusion af udbytteskat.

Bernard Tew fra Kentucky og tre af hans familiemedlemmer har anerkendt at skulle betale 246 millioner kroner, skriver dagbladet Børsen torsdag.

Forligsaftalen fremgår af retsdokumenter fra USA og fylder 80 sider, oplyser mediet.

Det var gennem en række såkaldte pensionsplaner, at Bernard Tew og hans familie uberettiget scorede den kvarte milliard fra Danmark, fordi man hævdede at eje børsnoterede aktier, som gav adgang til refusion for udbytteskat.

Forliget indebærer dog ikke, at den danske stat umiddelbart modtager de 246 millioner kroner. Bernard Tew er under konkursbehandling i USA, og det danske krav godkendes nu i konkurssagen, skriver Børsen.

Aftalen betyder, at amerikaneren kan fortsætte aktiehandler og på den måde generere et afkast til Skattestyrelsen, oplyser mediet.

Det samlede tab i udbyttesagen er opgjort til 12,7 milliarder kroner. Som led i efterspillet har Skattestyrelsen anlagt en række sager med krav om erstatning mod 545 personer og selskaber i seks lande, skrev mediet Finans forleden.

I 2019 indgik 61 amerikanske pensionsplaner et forlig om at betale 1,6 milliarder kroner.

I en del af sagskomplekset, som afvikles i England, har Skattestyrelsen i foråret lidt et markant nederlag. En dommer i London afviste kravene mod 108 sagsøgte personer og selskaber. Dette juridiske slag er dog ikke ført til ende.

Desuden fører anklagemyndigheden i Bagmandspolitiet flere straffesager om udbytteskat. I to sager er der rejst tiltale.

/ritzau/