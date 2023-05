Amerikansk bank styrtdykker på børsen under fortsat uro

Aktier hos den regionale amerikanske bank PacWest er faldet med over 20 procent torsdag.

Det sker, efter at banken, som har hovedkvarter i Los Angeles, har meddelt, at indlånene i banken faldt med 9,5 procent sidste uge. Det svarer til knap 10,2 milliarder danske kroner.

PacWest er en af flere regionale amerikanske banker, som denne måned har mærket investorernes bekymring på aktiekursen, efter at tre banker siden marts er kollapset.

- Nyhedsoverskrifterne har øget vores kunders frygt for deres indlåns sikkerhed, udtaler banken.

Hoveddelen af strømmen ud af banken fandt sted 4. og 5. maj efter meldinger i flere medier om, at banken undersøgte muligheder for at styrke sin økonomi - heriblandt et muligt frasalg.

De tre amerikanske banker, som er kollapset i år, er First Republic Bank, Silicon Valley Bank og Signature Bank.

PacWest melder dog, at banken har likvide beholdninger for knap 104 milliarder kroner.

Det er langt mere end de indlån, den har, på i alt cirka 35 milliarder kroner, som ikke er forsikret mod tab.

Jared Shaw, som er analytiker for bankkoncernen Wells Fargo, mener, at det overordnet set ikke ser så slemt ud for banken.

- Faldet i indlån lader til at have overskygget det hele, men samlet set er det en positiv opdatering, siger han om torsdagens melding fra selskabet.

- Den viste, at de har likvide beholdninger, og at de stadig var i stand til at sælge deres lån.

PacWest-aktier kunne torsdag fås for 4,72 amerikanske dollar. Før bankkrisen i starten af marts lå den til omkring 27-28 dollar.

/ritzau/Reuters