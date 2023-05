Amerikansk domstol giver SAS lov til at rejse ny aktiekapital

Luftfartsselskabet SAS har fået grønt lys til at rejse ny aktiekapital i forsøget på at komme ud af den konkursbeskyttelsesproces, selskabet befinder sig midt i.

Det har en amerikansk konkursdomstol i New York afgjort, oplyser SAS i en pressemeddelelse mandag aften.

- Rejsningen af aktiekapital er det næste vigtige skridt i SAS Forward, vores transformationsplan, der har til formål at forbedre vores finansielle styrke, siger SAS-topchef Anko van der Werff i meddelelsen.

Potentielle investorer skal komme med deres bud til SAS inden for en periode på 13 uger, oplyser selskabet.

SAS har tidligere oplyst - og gentager igen mandag - at det søger at rejse i alt 9,5 milliarder svenske kroner. Det svarer til cirka 6,25 milliarder danske kroner.

Samtidig vil man konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner.

- Vi vil gennemføre en bred kapitalrejsningsproces for at sikre egenkapital, der vil hjælp med at drive vores flyselskab fremad og lette chapter 11-proces (konkursbeskyttelsesproces, red.), siger topchefen videre.

Kort inden påske anmodede SAS domstolen i New York om at godkende selskabets plan om at rejse ny kapital via nye investorer.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, er ikke i tvivl om, at det havde været en katastrofe for selskabet, hvis ikke det havde fået grønt lys.

- Det er nemlig helt nødvendigt for selskabet at få nye penge i kassen for at overleve, siger han.

I slutningen af april valgte en dommer hos konkursdomstolen i første omgang at afvise SAS' ønske om at finde nye investorer.

Det gjorde dommeren, fordi det stod i SAS-dokumentet, at nye aktionærer skulle acceptere Danmark som storaktionær, fortæller analytikeren.

- I stedet for at gøre det til et decideret krav, er man i stedet kommet med en masse gode grunde til, at Danmark skal være storaktionær, siger Jacob Pedersen.

Konkursbeskyttelsesprocessen er fulgt i sporet på adskillige kriser, der har ramt SAS de senere år.

Blandt andet strejkede piloterne i juli. Strejken varede 15 dage, og den bidrog til, at SAS tabte 1,3 milliarder kroner fra maj til juli.

Konkursbeskyttelsen tvinger flyselskabet til at offentliggøre sine finansielle tal månedligt.

I marts tabte luftfartsselskabet 263 millioner kroner alene.

For de fleste andre selskaber vil det være rigtig skidt nyt med så stort et underskud, men for SAS betyder det, at man så småt er begyndt at begrænse de månedlige tab.

Til sammenligning tabte man 600 millioner i februar og 800 millioner i januar.

