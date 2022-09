Amerikansk domstol godkender kriselån til SAS

En dommer fra New Yorks konkursdomstol har fredag godkendt et lån til flyselskabet SAS på 700 millioner dollar.

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse sent fredag aften.

Det er kapitalfonden Apollo Global Management, der står for lånet på 700 millioner dollar, som svarer til 5,1 milliarder kroner.

Lånet skal give SAS ro til at gennemføre en omfattende omstrukturering af selskabet.

SAS meddelte i juni, at selskabet havde søgt om konkursbeskyttelse i USA i en såkaldt chapter 11-proces.

Betingelserne i den aftale, som dommeren fredag har godkendt er i store træk tilsvarende med dem, som SAS tidligere har offentliggjort, lyder det i pressemeddelelsen.

Den norske avis Dagens Næringsliv skriver ifølge det norske nyhedsbureau NTB dog, at dommeren godkendte lånet under stærk tvivl.

Avisen skriver, at dommeren forlangte at SAS' advokater laver justeringer i ordlyden af låneaftalen.

Dommerens bekymring skyldtes ifølge avisen, at låneaftalens vilkår gav långiveren store fordele ved at rejse egenkapital.

Lånet er af den type, der kaldes finansiering af skylder eller DIP-finansiering.

Lånetypen ydes typisk til selskaber, der er under omstrukturering.

- Med domstolens godkendelse af vores DIP-finansiering gør vi vigtige fremskridt i vores chapter-11-proces, siger Anko van der Werff, der er topchef i SAS, i pressemeddelelsen.

- DIP-finansieringsaftalen med Apollo er sket efter en omfattende og konkurrencedygtig proces, som vi har gennemført for at opnå det bedste resultat for SAS, og vi er glade for, at domstolen har godkendt det.

I pressemeddelelsen takker topchefen også selskabets ansatte for deres hårde arbejde.

SAS var ramt af en pilotstrejke i juli, der endte med at vare 15 dage.

Strejken har bidraget til, at SAS' regnskab for tredje kvartal ikke så godt ud. Fra maj til juli tabte selskabet 1,3 milliarder kroner.

