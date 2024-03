Amerikansk domstol godkender SAS' redningsplan

Tirsdag aften har flyselskabet SAS nået en milepæl i forhold til at komme ud af den konkursproces, der har hængt over selskabet siden juli 2022.

En amerikansk konkursdomstol har godkendt flyselskabets rekonstruktionsplan, der indeholder aftaler med kreditorer og nye investorer.

Det skriver SAS i en pressemeddelelse.

Dermed er SAS et afgørende skridt tættere på endeligt at kunne komme ud af konkursbeskyttelsen chapter 11.

Artiklen fortsætter under annoncen

SAS' plan mangler dog stadig godkendelse fra det svenske retssystem og EU.

Siden 2022 har SAS i USA været under konkursbeskyttelse, en såkaldt chapter 11-proces.

Den havde til formål at beskytte selskabet mod kreditorer, der vil have deres penge omgående, mens SAS omstrukturerer.

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, kalder den amerikanske godkendelse for SAS' adgangsbillet til at komme ud af den konkursbeskyttelse, som selskabet har befundet sig i i næsten to år.

- Det har været en meget langtrukken opgave for SAS at komme ud af det her, siger han og henviser til, at SAS i første omgang forventede, at chapter 11-processen ville tage godt et år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Jacob Pedersen kan SAS forhåbentlig komme ud af hele konkursprocessen ved sommertid.

- Og lykkes det, så har vi pludselig et SAS, hvor ledelsen får en masse overskud til at kigge på den kommercielle del af forretningen. Det har været ekstremt tidskrævende for ledelsen, siger han og påpeger, at SAS-ledelsen har brugt voldsomt meget tid på forskellige procedurer og processer.

De næste skridt, der venter SAS, er EU og det svenske retssystem. EU skal godkende, at den danske stat øger sin ejerandel, og Jacob Pedersen forventer også, at EU vil kigge på flyselskabet France KLM's opkøb i SAS.

/ritzau/