Inflationen i USA falder: Men tempoet vækker bekymring

Inflationen er igen i februar aftaget en lille smule i USA.

Forbrugerpriserne var seks procent højere, end de var i februar sidste år. Det er et fald fra januar, hvor inflationen på årsbasis lød på 6,4 procent.

Det betyder også, at inflationen er aftaget løbende siden juni sidste år, hvor den toppede på 9,1 procent.

Men hvis man kigger lidt under overfladen, er der ifølge Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, også tegn på, at inflationen i USA er ved at blive svær at komme af med igen.

Nogle økonomer kan godt lide at se på inflationen fraregnet energi- og fødevarepriser, også kaldet kerneinflationen.

Energi- og fødevarepriser kan nogle gange svinge lidt mere og hurtigere end andre prisgrupper. Derfor kan kerneinflationen give et bedre indtryk af, hvor udbredt inflationen er i en økonomi.

I USA toppede kerneinflationen i september på 6,6 procent og er faldet med små skridt måned for måned siden da. Også fra januar til februar faldt den fra 5,6 procent til 5,5 procent på årsbasis.

Men det langsomme tempo må bekymre den amerikanske centralbank ifølge Søren Kristensen.

- Det er lidt bekymrende, og går man så et spadestik dybere og kigger alene på de seneste tre måneders udvikling i kerneinflationen, og hvad det kan blive til over et år, så går det fra bekymrende til ildevarslende, skriver han i en analyse.

De nye tal for inflationen i USA kommer forud for næste uges rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed).

I weekenden oplevede den finansielle sektor i USA, at en bank i Californien, Silicon Valley Bank, kollapsede, og myndighederne måtte træde til og overtage banken.

Før weekenden havde de finansielle markeder forventet en rentestigning på næste uges rentemøde.

Men det rimer dårligt på en finansiel sektor, hvor nogen måske er bekymrede for, om de har penge nok, hvis kunderne pludselig i stor stil vil flytte deres penge.

- Der er derfor ikke noget at sige til, hvis Fed-chefen Jerome Powell føler sig lidt som en lus mellem to negle, lyder det fra Søren Kristensen.

- På den ene side står hensynet til inflationen, og på den anden side står hensynet til den finansielle stabilitet. Særligt de seneste dages begivenheder viser, at man med de allerede vedtagne pengepolitiske stramninger flirter med at sætte den pengepolitiske stabilitet over styr.

Udviklingen i de amerikanske renter kan ikke kun mærkes i USA. Udviklingen her kan ofte få en påvirkning på, hvordan eksempelvis de danske boligrenter udvikler sig.

