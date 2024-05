Amerikansk internet-aktie stiger kraftigt på børsen i USA

Den amerikanske spilforhandler GameStop stiger mandag mere end 70 procent på børsen i USA.

Selskabet blev kendt under coronapandemien, da småinvestorer på det sociale medie Reddit var medvirkende til at sende aktien på himmelflugt.

En af hovedaktørerne bag stigningen i 2021 var en amerikansk mand ved navn Keith Gill, som også er kendt under aliasset Roaring Kitty (Brølende Missekat, red.).

Mandagens stigning er sket, efter at han har lagt et opslag op på det sociale medie X for første gang i tre år.

Under coronapandemien var der flere eksempler på, at der blev købt voldsomt op i aktier i selskaber, uden at der var en egentlig grund til det.

Fænomenet blev foruden GameStop også set i biografkæden AMC. Begge havde på tidspunktet fået rodet sig ud i økonomiske problemer.

Særligt på Reddit opildnede brugere hinanden til at hoppe med på vognen. Det fik på meget kort tid aktien i GameStop til at mangedoble i værdi.

Siden har aktiens pris været for nedadgående - indtil mandag.

Stigningen for tre år siden skete til stor fortrydelse for flere kapitalfonde, der spekulerede i, at GameStop ville gå nedom og hjem på grund af dårlig økonomi.

Kæden, der solgte spil i fysiske butikker, var ganske enkelt blevet overhalet af en mere digital spilindustri.

Kapitalfondene forsøgte at score en gevinst gennem en investeringsstrategi kendt som shortselling eller shorting. Her bliver det muligt at tjene penge på en aktie, hvis den falder i værdi.

På den anden side sad blandt andre Keith Gill. Han endte med at blive en form for aktieinfluencer, som lagde videoer op på YouTube, hvor man kunne følge med i hans investeringer.

Løbende holdt han seere opdateret på, hvordan det gik med aktierne i GameStop, og hvorfor de - ifølge ham - var blevet undervurderet af kapitalfondene.

Hele forløbet af blevet beskrevet i en dokumentar på Netflix, og så er det blevet til filmen "Dumb Money".

/ritzau/