Amerikanske banker styrtbløder på børsen efter krak

Det ser for alvor ud til at have sendt rystelser gennem den amerikanske banksektor, at den kriseramte Silicon Valley Bank krakkede i sidste uge.

Flere amerikanske banker er således i frit fald på børsen mandag eftermiddag dansk tid.

Aktien i First Republic Bank, der holder til i den amerikanske delstat Californien, falder med næsten 75 procent kort efter børsåbning i USA.

Western Alliance Bancorporation falder med mere end 82 procent.

Al handel med bankaktierne er flere gange blevet stoppet mandag, fordi bevægelserne i kurserne har været for voldsomme. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er dog muligt at handle dem igen.

Silicon Valley Bank blev fredag beordret lukket af finansmyndighederne i Californien.

Det tvang de amerikanske myndigheder til at træde til og overtage banken, der var kommet under et gevaldigt pres fra sine kunder. Kunderne ville have deres penge udbetalt.

Krisen ser desuden ud til at have sendt bølgeskvulp på tværs af Atlanten.

Både Danske Bank og Jyske Bank ligger nederst i det danske C25-indeks, der indeholder de 25 mest handlede danske aktier.

Danske Bank er særligt hårdt ramt og falder med knap otte procent omkring klokken 15.15.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, har nyheden om bankkrakket ødelagt den ellers optimistiske stemning, der har været på aktiemarkederne i flere måneder.

- Investorerne herhjemme og i Europa er nervøse for, at det her viser sig ikke bare at være en enlig svale. Men at der kan gemme sig ting under overfladen nogle steder i de finansielle systemer, sagde han tidligere mandag.

Det er ikke kun danske bankaktier, som har haft det svært mandag. C25-indekset falder samlet mere end to procent mandag.

/ritzau/