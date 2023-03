Amerikanske banker tager revanche på børsen efter blodrød dag

Amerikanske bankaktier reagerede på et større bankkrak ved at falde voldsomt på børsen mandag.

Men tirsdag ser de ud til at indhente en stor del af det tabte.

Aktien i First Republic Bank, der holder til i den amerikanske delstat Californien, faldt mandag mere end 60 procent.

Tirsdag indhenter den det meste af faldet i formarkedet. Formarkedet er et sted, hvor investorer kan handle med aktier, inden børserne åbner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også Western Alliance Bancorporation havde det særdeles svært på børsen mandag, hvor det blev til et fald på cirka 47 procent.

Denne bank ser ligeledes ud til at tage revanche tirsdag eftermiddag dansk tid, hvor aktiemarkedet i USA endnu ikke officielt er åbnet.

De store kursbevægelser tog fart, efter at den kriseramte Silicon Valley Bank blev beordret lukket af finansmyndighederne i Californien fredag.

Det kaldes for det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008.

Silicon Valley Bank er kommet i problemer, efter at bankens moderselskab meddelte, at det er i bekneb for kapital.

Banken havde store investeringer i lange statsobligationer. I takt med at USA's centralbank begyndte at justere renten op for at tackle den stigende inflation, er værdien af Silicon Valley Banks statsobligationer faldet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag besluttede banken sig for at minimere sine tab og sælge ud af statsobligationer for 21 milliarder dollar. Det medførte et tab på 1,8 milliarder dollar, men måske endnu værre udbredt panik om bankens finansielle helbred.

Det fik kunder til hastigt at hive deres indlån ud af Silicon Valley Bank, hvilket fredag altså endte med, at banken blev lukket

I Danmark har bankerne også svaret godt igen på en mandag med store aktiefald.

Særligt Danske Bank og Jyske Bank var hårdt ramt af de rystelser, som bankkrakket i USA udløste, men begge aktier stiger tirsdag.

/ritzau/