Guide: Få det fulde overblik over præsidentvalget i USA

Joe Biden er Demokraternes folkelige grå eminence

Den 77-årige Joe Biden er formet af sine personlige tragedier og sin stærke gudstro. Han er kendt for sit snakketøj og sin ærlighed, men også for sin tendens til at jokke i spinaten

Sidsel Nyholm skriver fra USA

Joe Biden har igennem sin politiske karriere holdt så mange begravelsestaler og talt så meget og så åbent om døden, at avisen The New York Times i en artikel tidligere i år udnævnte ham til ”Emissary of Grief”, sorgens udsending.

Den 77-årige demokratiske præsidentkandidat er kendt for sin folkelighed og sit kridhvide smil, men han har fra begyndelsen af sin politiske karriere også været kendt som en mand hjemsøgt af tab og smerte.

Da han i januar 1973 første gang blev taget i ed som senator, skete det fra en hospitalsstue, hvor hans to små sønner, Beau og Hunter, var indlagt efter en bilulykke, som en måned forinden havde kostet Bidens kone og et-årige datter livet. Godt fire årtier senere måtte den daværende vicepræsident i Barack Obamas regering atter begrave et barn, da den da 46-årige Beau Biden i 2015 døde af hjernekræft. Sønnens død sønderknuste Joe Biden og fik ham til at opgive at stille op til præsidentvalget i 2016.

Nu er Joe Biden, der i 1988 og 2008 forgæves forsøgte at blive Demokraternes præsidentkandidat, tæt på at opfylde sin livslange drøm om at blive USA's præsident. Og hvis han vinder valget den 3. november, kommer han til at stå i spidsen for en nation, hvor coronapandemien har sat to af de ting, som han har størst erfaring med – død og sorg – i forgrunden.

Joe Biden, der er af irsk-amerikansk afstamning og praktiserende katolik, er ikke alene formet af sine tragedier, men også af sin stærke gudstro. Han er en flittig kirkegænger, der altid har en rosenkrans i lommen, og han har flere gange forklaret sit forhold til sin religion med et citat af filosoffen og teologen Søren Kierkegaard: ”Thi troen ser bedst i mørke”. Biden bryder dog med den katolske kirke på væsentlige værdipolitiske områder ved at gå ind for provokeret abort og homoseksuelle ægteskaber, og flere katolske biskopper og ærkebiskopper har gennem årene kritiseret ham i skarpe vendinger.

Igennem sine 36 år som senator og otte år som vicepræsident har Joe Biden især været kendt for sit snakketøj, sin varme og sine evner til at bygge politiske broer og få love vedtaget. Som vicepræsident udviklede han et nært personligt venskab med sin 18 år yngre afroamerikanske overordnede, Barack Obama, og for mange demokratiske vælgere repræsenterer han en tilbagevenden til en bedre og mere optimistisk epoke i Washington og i USA som sådan.

Den respekt, der generelt står om Joe Biden, undergraves dog til tider af hans nogle gange overilede åbenmundethed og tendens til at jokke i spinaten med uheldige eller stødende bemærkninger. Hans akavede fortalelser er så talrige, at de har fået deres helt eget slangudtryk, ”Bidenismer”.

Hans forkærlighed for at kramme og berøre både kvinder og mænd, ældre såvel som yngre, har desuden fået nogle til at stemple ham som ”lummer”. I fjor beskyldte flere kvinder den tidligere vicepræsident for at have krænket deres intimsfærer, og i en video erkendte Joe Biden, at de sociale normer har ændret sig, og at han ”hører, hvad disse kvinder siger”. I marts i år stod en tidligere kvindelig medarbejder fra Bidens tid som senator frem med en anklage om, at han i 1993 havde begået et seksuelt overgreb mod hende, men beskyldningen blev aldrig underbygget.

Joe Biden er født i den tidligere kulmineby Scranton i rustbæltestaten Pennsylvania og voksede op i en familie, som for det meste tilhørte middelklassen, men som i en periode også gennemlevede økonomisk hårde tider. Som barn og ung var han plaget af stammen, som han lærte at få under kontrol, omend han stadig lejlighedsvis stammer, når han taler.

Den demokratiske præsidentkandidat har siden 1977 været gift med læreren Jill Biden, som han giver æren for at forny hans interesse i livet og i politik efter familietragedien i 1972. Hvis Joe Biden vinder præsidentvalget, bliver han den ældste præsident nogensinde indsat i USA.