Amnesty beklager dom i sag om irakiske fanger

Højesterets dom i sagen om "Operation Green Desert" kritiseres af Amnesty Internation Danmark.

Få minutter efter domsafsigelsen hedder det i en udtalelse, at "irakerne fortjener en genoprejsning". Organisationen "beklager stærkt" afgørelsen.

Efter en næsten 11 år lang retsproces har landets øverste domstol frifundet Forsvarsministeriet for at være ansvarlig for de overgreb, som tilfangetagne irakere blev udsat for af irakiske myndigheder.

- Når danske soldater tager del i internationale militære aktioner, så pådrager den danske stat sig også et medansvar for de overgreb, der måtte begås under sådanne aktioner, udtaler Martin Lemberg-Pedersen i en pressemeddelelse.

Han er chef for politik og samfund i Amnesty International Danmark.

- Danmark skal holde fanen højt, når det gælder overholdelsen af menneskerettigheder. Det gælder også, når vi opererer ude i verden, siger han.

Desuden er der "behov for et opgør med den hemmelighedskultur, der hersker i toppen af det danske militær", lyder det.

/ritzau/