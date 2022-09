Analyse: Færre danskere vil pendle langt for drømmejobbet

På fire år er markant færre danskere blevet interesseret i at skulle bruge lang tid på at komme på arbejde.

Over de sidste fire år er færre danskere blevet villige til at pendle halvanden time - eller 45 minutter hver vej - til og fra arbejde hver dag.

Det peger en ny analyse fra Dansk Erhverv på.

Ifølge arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv Peter Halkjær kan det give problemer for virksomhederne, som i forvejen mangler arbejdskraft.

- Hvis man som mange af vores medlemsvirksomheder står med det problem, at der i forvejen er store udfordringer med at få besat ledige stillinger, så bidrager det her til at forværre det rekrutteringsproblem, siger han.

Den gennemsnitlige dansker har ifølge Danmarks Statistik 22,1 kilometer til arbejde.

Erhvervsorganisationen har spurgt, hvor lang tid beskæftigede danskere er villige til at pendle, hvis de mistede deres job og fik tilbudt et nyt med samme arbejdsbetingelser og løn et andet sted i Danmark.

I 2018 svarede 43 procent, at de ville pendle op til halvanden time om dagen, hvis det var tilfældet. I den nye undersøgelse er det kun 19 procent.

Peter Halkjær mener, at manglen på arbejdskraft i Danmark spiller en rolle.

- En af de oplagte forklaringer kunne være, at det er blevet meget nemt at få job, hvis man mister det, man har i forvejen. Virksomhederne er på hælene i forhold til at rekruttere de medarbejdere, de har brug for, siger han.

Ifølge analysen er mænd mere villige til at pendle langt end kvinder. 46 procent af de beskæftigede mænd mellem 20 og 65 år, som er blevet spurgt, vil pendle op til en time samlet om dagen.

For beskæftigede kvinder i samme aldersgruppe er det 35 procent.

Det er svært at sige, om folk vil være villige til pendle længere igen, hvis det var sværere at søge job, fordi andre faktorer også spiller ind ifølge Peter Halkjær.

- I forlængelse af corona er erfaringen, at der måske er flere, som vælger, at de ikke vil arbejde så meget som tidligere. Sådan nogle trends kan jo også godt spille ind, siger han.

De seneste tal fra Danmarks Statistik omkring ledigheden i Danmark er fra juli i år. Her var 2,7 procent af arbejdsstyrken ledig.

/ritzau/