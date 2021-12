Analyse: Flere boliglån går til højt gældsatte boligejere

For at sikre robusthed i boligmarkedet opfordrer Nationalbanken til krav om afdrag på boliglån.

En stigende andel af bankernes nye lån går til højt gældsatte boligejere, og samtidig er over halvdelen af lånene til disse boligejere med afdragsfrihed.

Det skaber visse risici, vurderer Nationalbanken, som derfor mener, at krav om større udbetaling og krav om afdrag for højt belånte boligejere vil bidrage til et mere robust boligmarked.

Det oplyser Nationalbanken i en ny analyse.

Baggrunden for bekymringen er, at hvis boligejere har høj gæld i forhold til deres boligs værdi, så vil de være mere sårbare over for senere boligprisfald.

- Vi så ved finanskrisen, hvor hårdt den enkelte boligejer, den finansielle sektor og samfundet som helhed kan blive ramt af prisfald på boligmarkedet.

- Vi mener, at det vil være rettidig omhu at sikre, at sårbarheden ikke bliver for stor, siger Peter Storgaard, chef for afdelingen Finansiel Stabilitet i Nationalbanken.

Det er især i Storkøbenhavn og Aarhus, hvor højt gældsatte boligejere får nye lån af bankerne.

Tidligere har også Det Systemiske Risikoråd henstillet til, at muligheden for afdragsfrihed for højt gældsatte låntagere bliver begrænset.

Rådet, der blev nedsat efter finanskrisen, har advaret om, at boligejere risikerer at låne sig til uforholdsmæssig stor gæld, hvis ikke der strammes på lånevilkårene på boligmarkedet.

En stramning vil være en politisk beslutning. Og umiddelbart ligger det ikke på tegnebrættet, da regeringen tidligere har afvist et sådant tiltag.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har argumenteret for, at der ser ud til at være faldet mere ro over markedet, der har været brandvarmt under corona.

Omkring erhvervsudlån viser den nye analyse fra Nationalbanken, at bankerne har begrænset udlån til de brancher, der har været hårdest ramt af pandemien.

Bankerne har hensat midler til at håndtere tab og er rustet til at låne ud til levedygtige virksomheder, i takt med at de statslige låneordninger bortfalder, lyder vurderingen.

Nationalbanken har også offentliggjort resultaterne af sin seneste stresstest af de danske banker. Formålet med testen er at vurdere, hvor robuste bankerne er i tilfælde af et meget hårdt tilbageslag.

Testen viser, at enkelte af de systemiske banker kan blive udfordret af et hårdt tilbageslag. Omvendt står ikke-systemiske banker godt rustet.

De systemiske banker i Danmark er Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord, og derudover tæller kategorien kreditinstitutterne Nordea Kredit, DLR Kredit og Nykredit Realkredit.

