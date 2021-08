Analyse om storebæltulykke: Fastspændt gods blæser ikke af

Hvis godset er fastspændt korrekt på et tog, der kører over Storebæltsbroen, kan det ikke blæse af, så længe toget overholder de gældende hastighedsgrænser.

Det viser en analyse, der er lavet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Banedanmark ifølge TV 2 Fyn.

Analysen blev iværksat efter togulykken på Storebæltsbroen i begyndelsen af januar 2019. Som følge af kraftig vind rev en trailer sig løs på et godstog og ramte et modkørende passagertog.

Otte passagerer mistede livet ved sammenstødet.

Efterfølgende viste det sig, at traileren ikke var spændt korrekt fast på lommevognen, som er en særlig type godstogsvogn.

Da vindforholdene også spillede en rolle i ulykken, satte Banedanmark efter ulykken en undersøgelse af vindforholdene i værk.

Ifølge analysen kan godstog køre forsvarligt over Storebæltsbroen ved vindhastigheder op til 26,1 meter i sekundet. Det er ikke noget problem, så længe godset er spændt korrekt fast.

Det forudsætter dog, at alle tog sænker hastigheden ved kraftig vind.

Og de hastighedsgrænser, der var gældende ved kraftig vind på tidspunktet for ulykken, var tilstrækkelige. Det fremgår af analysen.

Rapporten om vindforholdene og godstransport på Storebæltsbroen konkluderer følgende:

- Analysen viser, at såfremt en trailer er forsvarligt fastgjort på en lommevogn, kan den ikke blæses af ved de vindgrænser, der eksisterede før ulykken på Storebælt den 2. januar 2019 eller ved de reducerede vindgrænser, der blev indført efter ulykken.

Siden ulykken er der indført skærpede regler for, hvornår godstransporter skal sænke hastigheden på Storebælt.

Den nye undersøgelse giver ikke anledning til, at grænserne ændres yderligere, skriver TV 2 Fyn.

Vindfølsomme godstransporter skal sænke farten, når vindhastigheden er 15 meter i sekundet eller derover.

Og broen lukkes for vindfølsomme godstog, når vindhastigheden rammer 20 meter i sekundet.

Inden ulykken i 2019 skulle godstog sænke farten ved en gennemsnitlig middelvind på 21 meter i sekundet.

I minutterne omkring ulykken var vindhastigheden på Storebælt lige under 20 meter i sekundet. Det viser optegnelser fra Banedanmark.

Det var en trailer på et godstog fra firmaet DB Cargo, der blev revet af på vej over Storebælt. Undersøgelser har vist, at låsemekanismen på vognen ikke var lukket korrekt.

Derfor kunne den tomme trailer på godstoget rive sig løs.

DB Cargo har ikke ønsket at kommentere den nye analyse, skriver TV 2 Fyn.

