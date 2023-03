Analyse: Omstilling til grøn strøm kræver milliardinvesteringer

Der skal investeres mellem 30 og 38 milliarder kroner i elnettet, hvis Danmarks klimaambitioner skal blive til virkelighed. 19 milliarder kroner skal reinvesteres.

Det viser en ny analyse fra brancheorganisationen Green Power Denmark.

Blandt ambitionerne er blandt andet, at produktionen af grøn strøm på land skal firedobles, mens der på havet skal der bygges ni gigawatt.

Samtidig skal naturgas ud af danske hjem og erstattes med varmepumper eller grøn fjernvarme, mens der skal flere elbiler og færre fossile biler på vejene.

Men alt det kræver en opgradering af elnettet på mellem 49 og 57 milliarder kroner frem mod 2030. Det er nemlig her, den grønne strøm skal transporteres fra vindmøller og solceller ud i husholdninger og virksomheder.

Elnettet er rygraden i den grønne omstilling, lyder det fra organisationens administrerende direktør.

- Med verdens bedste elnet, der leverer stadig grønnere strøm til danskerne med meget få strømafbrud, er vores udgangspunkt rigtig godt, siger Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark.

- Men elektrificeringen forudsætter, at vi fortsat investerer rettidigt i at forstærke og udbygge el-infrastrukturen til meget mere. Elnetselskaberne er i gang. Men hvis politikerne ikke moderniserer reguleringen, så risikerer vi at komme bagud med udbygningen og den grønne omstilling, siger Kristian Jensen.

Analysen viser, at der med investeringerne ikke er udsigt til, at det bliver dyrere for den enkelte at bruge el i hverdagen. Det skyldes, at danskerne vil bruge mere og mere grøn strøm, og at prisen per transporteret kilowatt-time derfor kan holdes i ro frem mod 2030.

Tidligere på måneden skrev Ingeniøren, at udbygningen af elnettet kommer til at koste markant mere end hidtil forventet. Det viser en analyse udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Her fremgår det, at prisen på et elnet, der kan håndtere fremtidens vedvarende energi, vil være 110 milliarder kroner.

I 2020 blev prisen vurderet til at ville blive 80 milliarder kroner ifølge Rambølls tidligere analyse.

Det er især øgede politiske ambitioner, der har sendt behovet for el - og dermed prisen på elnettet - i vejret.

