Analyse: Skattelovgivning er vokset med over en million ord

For lidt over 30 år siden - i 1989 - bestod den danske skattelovgivning af 469.785 ord, mens den i 2022 bestod af 1.507.557 - altså lige over 1,5 millioner.

Det viser et analysenotat fra Dansk Erhverv med tal indsamlet af den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

Det huer bestemt ikke erhvervsorganisationen, der kalder det voksende antal regler en stor udfordring for landets virksomheder.

Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, beretter om store problemer med at overskue alle reglerne.

- Man kan forestille sig, man går i boghandlen og ser en bog på 200 sider og en på 1200 sider. Den på 1200 sider tager bare længere tid at læse, siger han.

Avisen Berlingske omtaler også tallet og frembringer et eksempel på lovgivning, der vil give problemer hos medicinalselskabet Novo Nordisk.

En kommende lov, der ikke kommer fra dansk politisk hold, men derimod fra OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og efterfølgende er blevet et direktiv fra EU, skal sikre, at alle store koncerner i EU's datterselskaber betaler mindst 15 procent i skat.

Det gør virksomhedens datterselskaber i forvejen, så det er ikke problemet.

Men loven er ifølge Novo Nordisk sammensat på en måde, der kræver en masse nye data og beregninger, som kommer til at koste virksomheden et større millionbeløb.

Dansk Erhverv kommer med et par mulige løsninger på problemet.

Der bør, mener organisationen, indføres en regel, der tilsiger, at når der kommer en ny skattelovgivning, skal der samtidig fjernes to eksisterende regler.

Det er set i Canada og Storbritannien, siger Jacob Ravn.

Spørgsmål: Men at tælle ord er vel ikke det samme som at tælle regler - så kommer det her ikke til at lyde voldsommere, end det er?

- Det kan sagtens være, det bare er fyld. Men det håber jeg ikke, for hvorfor fylde en masse ord på lovgivningen, hvis det er uden betydning? Så vi mener, der er en selvstændig pointe i længden af lovgivningen, siger Jacob Ravn.

/ritzau/