Analytiker: Det bør være lettere at opsætte vindmøller

Siemens Gamesa nedlægger 2900 stillinger globalt. Analytiker kalder det "et kæmpe tilbageslag" for vindkraft.

Politikerne bør gøre det lettere og hurtigere at sætte vindmøller op, hvis vindmølleproducenterne - og den grønne omstilling - skal få mere fart på.

Det siger aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

- Sørge for, at der er færre instanser. Og at godkendelserne, når der skal opføres nye vindmøller, går hurtigere, siger han.

Torsdag har vindmølleproducenten Siemens Gamesa meddelt, at selskabet nedlægger 2900 stillinger globalt. Herunder 800 stillinger i Danmark.

At en vindmølleproducent nedlægger så mange stillinger på et tidspunkt, hvor blandt andet Danmark ellers planlægger at opsætte et stort antal vindmøller, virker måske mystisk.

Forklaringen er, vurderer Jacob Pedersen, at det i Danmark er for besværligt og tidskrævende at få sat vindmøller op.

Han kalder de mange nedlagte stillinger "et kæmpe tilbageslag", når det handler om indsatsen for at finde alternative energiformer til den russiske gas.

- Vi står i en situation, hvor der er en gigantisk energikrise, der presser sig på. Vi har brug for blandt andet vindkraft til at erstatte den puslespilsbrik, der hedder russisk gas, siger han.

Beslutningen om at nedlægge 800 stillinger i Danmark betyder ikke nødvendigvis, at 800 medarbejdere skal afskediges, meddeler Siemens Gamesa.

Jacob Pedersen tilføjer, at Siemens Gamesa er ramt af, at der ikke kommer mange ordrer i øjeblikket.

- Det er jo blandt andet fordi, Siemens Gamesa - ligesom Vestas - har været nødt til at hæve priserne markant på grund af stigende råvarepriser, som har ramt omkostningerne.

Han påpeger også, at der for politikerne ligger en opgave i at gøre befolkningen klar over nødvendigheden af vindmøller.

Jacob Pedersen fortæller, at rigtig mange vindmølleprojekter bliver lagt i graven på grund af modstand.

Det er ifølge ham et emne, der er svært at adressere politisk, da det kan koste stemmer.

- Men efter en vinter, hvor vi kan være overladt til brætspil i stearinlysenes skær - hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten - så kan det godt være, at politikerne har nogle lidt bedre argumenter, siger Jacob Pedersen.

Ritzau har forsøgt at indhente en kommentar fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Det har ikke været muligt.

