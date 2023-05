Analytiker før flyveledermøde: Ny ledelse kan øge parters tillid

Med udskiftning i Naviairs bestyrelse er der på lidt længere sigt åbnet en "dør på klem" for en løsning på flyvelederkonflikten, som har påvirket tusindvis af passagerer.

Men på kort sigt er håbet ikke stort.

Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, op til et møde tirsdag mellem konfliktens parter - lufttrafiktjenesten Naviair og flyveledernes fagforbund, Datca.

- Hvis ser på de positive ting i det her, så har der været ledelsesskift hos Naviair, og det åbner en dør på klem for, at tilliden mellem ledelse og medarbejdere kan blive genoprettet, siger luftfartsanalytikeren.

Der er i øjeblikket mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, og det har ført til en konflikt mellem Naviair og Datca.

Naviair vil gerne have flyvelederne til at tage flere ekstravagter, hvorimod flyvelederne mener, at ekstravagterne har fået et for stort omfang.

Branchen frygter, at også sommerens rejsemåneder bliver påvirket.

Sidste uge blev det meddelt, at DSB's topchef, Flemming Jensen, skal være ny bestyrelsesformand i Naviair.

Det kan give håb om fremdrift på længere sigt, mener Jacob Pedersen. Men han har få forventninger til et egentligt gennembrud i tirsdagens forhandlinger på grund af den økonomiske ramme.

- Det ser desværre ud til, at parterne stadigvæk er ret fastlåste, siger han.

Han mener, at der mangler nogle "af de allervigtigste byggesten, der skal til for at få flyvelederne til at tage ekstravagter igen".

- Politikerne har svært ved at træde i karakter og rykke ind i det her problem og sikre, at Naviairs økonomiske ramme bliver forhøjet henover de næste år, siger han.

/ritzau/