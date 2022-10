Analytiker forventer ikke at benzinpriser stiger yderligere

Benzinprisen kommer næppe til at stige yderligere den kommende tid.

Det vurderer Jens Nærvig Pedersen, der er råvareanalytiker i Danske Bank.

Forleden besluttede de olieeksporterende landes organisation (Opec) ellers at begrænse den mængde olie, de udvinder. Det fik prisen på olie - og dermed benzin - til at stige.

Men yderligere prisstigninger bliver det næppe til her og nu, vurderer Jens Nærvig Petersen:

- Virkeligheden er nok den, at man skal vænne sig til, at priserne skal ligge omkring det leje, det ligger på nu.

- De ryger ikke nødvendigvis meget højere op, for der er ting, som trækker i den anden retning, siger han.

Historien forud for mødet i Opec var ellers, at olieprisen hen over sommeren var begyndt at falde og lå på det laveste niveau siden starten af året.

Men spekulationer om, at en stor produktionsnedsættelse af olie var på vej hos Opec, førte til en prisstigning.

Ser man alene på olieprisen for nordsøolien, ligger den på omkring 94 dollar per tønde. Det er omkring ti dollar mere, end hvad den lå på, inden spekulationerne om en stor produktionsnedskæring begyndte, fortæller Jens Nærvig Pedersen.

EU har bebudet at indføre et prisloft over russisk olie, men det er USA's handlinger, der umiddelbart har den største indvirkning på at sænke oliepriserne.

Det mener råvareanalytikeren, som henviser til, at det fortsat er uvist, hvordan et prisloft sammensættes, og at det ikke er noget, man har erfaring med.

- Jeg har mere lid til det, USA kan gøre, for USA har olie på lager, og de har en stor olieproduktion, siger han.

Præsident Joe Biden har sagt, at USA vil bruge fra sin oliereserve i det omfang, det er nødvendigt. Noget, der er med til at øge olieudbuddet og dermed sænke prisen.

- Det vil jeg forestille mig, at de bliver ved med at gøre frem mod midtvejsvalget, fordi der er stor politisk bevågenhed om, hvad høje olie- og benzinpriser betyder for den amerikanske forbruger, siger Jens Nærvig Pedersen.

Derudover kigger USA på at sænke sanktioner mod olieudvindende lande. Og så vil en ny atomaftale med Iran, som USA arbejder på, kunne lægge en dæmper på olieprisen, forklarer råvareanalytikeren.

