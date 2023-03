Analytiker: Investorerne frygter gentagelse af 2008-krak

Den schweiziske bank Credit Suisse har over de seneste 12 måneder været udfordret med, at kunderne har trukket penge ud af banken.

For at genvinde investorernes tillid har der været flere strategiske tiltag og frasalg af afdelinger. Bankens administrerende direktør har også udmeldt, at indlånsudstrømningen er aftagende.

Ifølge Mikkel Emil Jensen, som er senioranalytiker hos Sydbank, er det vigtigt for banken, at det får en ende på et tidspunkt, da det slider på bankens likviditet, som dog fortsat kan holde til det.

- Ved kollapset af Silicon Valley Bank i USA var netop træk på indlån årsagen. Derfor frygter man, at det samme kan ske her. Også selv om man i Europa er langt bedre gearet til likviditetspres, og man har været langt bedre til at styre sin renterisiko, siger Mikkel Emil Jensen og tilføjer:

- Der er et helt andet tilsyn og overvågning her i Europa. Det er der også i de større banker i USA.

Likviditet er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte. En virksomheds likvide midler består typisk af kontanter og værdipapirer som aktier og obligationer, som hurtigt vil kunne sælges – og muligheden for at trække på en kassekredit.

Onsdagens udmelding fra Saudi National Bank, om at de ikke vil investere yderligere i den schweiziske bank Credit Suisse, har skabt store rystelser i aktiemarkedet.

- Det, der i bund og grund går igennem hovederne på investorerne i dag, er 2008 og Lehman Brothers krakket og en frygt for gentagelse af det, siger Mikkel Emil Jensen, som er senioranalytiker hos Sydbank.

Det er ifølge Bloomberg ikke første gang, at Saudi National Bank har gjort opmærksom på, at de ikke vil øge aktieandelen i Credit Suisse. I et interview i oktober 2022, sagde bankens formand, at det "overhovedet ikke kan komme på tale".

Senioranalytikeren pointerer dog, at timingen for onsdagens udmelding om det selvsamme er rigtig dårlig, da den kommer oveni de bankkollapser, der over weekenden skete i USA.

- Man kan nok også forvente, at de kommende dage vil være kendetegnende med bølgegang i markedet alt efter, hvordan situationen udvikler sig i Credit Suisse, siger senioranalytikeren.

Selv om den schweiziske banks aktie har været nede og tabe hele 30 procent i dagens handel, så er det ikke fordi, at banken mangler penge.

- Men signalet om at deres storaktionær ikke vil give dem penge, hvis de efterspørger det. Det giver anledning til frygt i kombination med bankkollapset i USA, siger Mikkel Emil Jensen.

Det danske eliteindeks, C25, lukkede to procent i minus.

Især bankaktierne har taget et slag, men 20 ud af 25 aktier er røde.

