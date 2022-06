Analytiker: Mulig pilotstrejke kan blive skub mod afgrunden

Det kan blive et alvorligt problem for SAS, hvis omkring 1000 af deres piloter som varslet går i strejke om tidligst 14 dage. Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank.

Torsdag har Dansk Pilotforening sammen med deres norske og svenske parter i SAS Pilot Group afleveret et varsel om strejke.

En strejke kan tidligst begynde om 14 dage.

- Hvis den her strejke ender med at blive en realitet, så er det et kæmpe problem for SAS, siger Jacob Pedersen.

- Den vil ligge i starten af sommerferien, hvor SAS har allermest brug for, at de fritidsrejsende, som man skal have flere af i fremtiden, får et godt indtryk af SAS.

- Det vil være voldsomt dyrt. Og måske endda gøre, at en masse passager stopper med at booke billetter hos SAS. Så det her er økonomisk en kæmpe bet for SAS.

Strejken er mulig, fordi piloterne og SAS ikke nåede til en aftale, før deres overenskomst udløb 1. april. Dermed er fredspligten om ikke at varsle en strejke eller lockout ikke længere gældende.

For SAS som selskab kommer strejkevarslet samtidig med, at ledelsen leder efter nye investorer, der kan puste nødvendige milliard-investeringer i selskabet.

I det spil vil en pilot-strejke også svække SAS' hånd ifølge Jacob Pedersen.

- En strejke som den her er med til at understrege, at der ikke er nogen sammenhængskraft i SAS.

- Skulle der sidde investorer, der har haft lyst til at investere i selskabet med det indtryk, at der var en vis sammenhængskraft, så må de løbe skrigende væk nu.

Mens ledelsen med sin redningsplan forsøger at nedbringe gælden i selskabet og skaffe milliarder i ny kapital, vil en strejke arbejde den modsatte vej og smerte i SAS' pengekasse.

- Det koster formentlig mellem 80 og 90 millioner svensker kroner om dagen, når SAS strejker. Det er rigtig dyrt, siger Jacob Pedersen.

- Og det kan betyde, at de forudbetalinger, som man er afhængig af at få i form af nybookede billetter, også forsvinder. For hvem har lyst til at købe billet hos et selskab, som formentlig strejker?

Dermed har en pilotstrejke potentiale til at blive en definerende begivenhed for SAS i dens videre færd frem:

- Hvis der kommer en strejke, så kan det være en af ting, vi kigger tilbage på om 9 til 12 måneder, det var et ordentlig stød mod SAS ud mod afgrunden, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/