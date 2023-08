Analytiker om Ryanair-comeback: Det vil gøre ondt på alle rivaler

Det er dårligt nyt for SAS, at Ryanair åbner en base med to faste fly i Københavns Lufthavn.

Det siger aktieanalysechef Jacob Pedersen i Sydbank.

- Hvis det bliver en succes for Ryanair at åbne basen, så kommer flyselskabet til at ekspandere. Det kommer til at gøre ondt på alle flyselskaberne i lufthavnen, siger Jacob Pedersen.

Ryanair løftede tirsdag sløret for, at flyselskabet til december vil stå klar med to fly i Københavns Lufthavn. Det gør, at det irske lavprisselskab bedre kan servicere tidlige og sene flyvninger ud og ind af lufthavnen.

Ryanair åbner ligeledes fire nye ruter - heriblandt til Paris og Warszawa.

- Når Ryanair åbner de nye ruter til Paris og Warszawa, kommer det i direkte konkurrence med SAS på nogle af de tidspunkter på døgnet, hvor SAS kan tage dyrere billetpriser - nemlig om morgenen og aftenen, siger Jacob Pedersen.

Ryanairs tilstedeværelse påvirker ikke kun SAS, men kommer også til at give et stort fokus på lave billetpriser generelt i lufthavnen ifølge aktieanalysechefen.

/ritzau/