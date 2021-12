Analytiker: PET-anholdelser svækker Danmarks forhold til udlandet

Det kan få store konsekvenser for Danmark, at PET-ansatte har lækket fortrolig oplysninger, mener ekspert.

Danmarks efterretningssamarbejde med andre lande bliver svækket i fremtiden.

Det mener generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen og tidligere rådgiver i Forsvarsministeriet Lars Bangert Struwe, efter at fire nuværende og tidligere efterretningsmedarbejdere er anholdt torsdag.

- Det her er helt sikkert noget, der kommer til at svække dansk efterretningsvirksomhed i fremtiden, siger Lars Bangert Struwe.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) anholdt torsdag fire nuværende og tidligere medarbejdere i de to efterretningstjenester PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

De fire er mistænkt for at have lækket oplysninger.

- Alarmklokkerne vil ringe hos de udenlandske efterretningstjenester, vi arbejder. De vil være bekymrede over, om fortrolig oplysninger, der vedrører dem, er blevet lækket, siger han.

- Det gør, at PET og FE i et godt stykke tid vil have problemer med samarbejdspartnere, man er helt afhængig af.

De fire personer er blandt andet sigtet for "uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne", fremgår det af PET's meddelelse.

Det er sjældent, man ser det, fortæller Lars Bangert Struwe.

- Det er ret usædvanligt og meget sjældent, at folk med tilknytning til de to efterretningstjenester bliver anholdt. Man har set anholdelser af folk, der har begået spionage, men typisk er det ikke folk internt i de danske efterretningstjenester.

Den paragraf, som de fire blandt andet er sigtet for at have overtrådt, er straffelovens paragraf 109 styk 1. Bliver en person dømt efter den, kan det give op til 12 års fængsel.

PET oplyser ikke, hvad de konkret mener, at de fire personer har gjort. Eller hvordan de forholder sig til sigtelsen.

- Lige nu fægter vi lidt i blinde for at finde ud af, hvad de her personer har lækket. Men det kan være trusselsrapporter eller materiale, der har noget at gøre med, hvordan PET og FE arbejder. Det kan være mange ting, siger Lars Bangert Struwe.

Ifølge PET er anholdelserne sket efter længere tids efterforskning.

