Analytiker: Sigtet FE-chef giver ekstra uro hos samarbejdslande

Det er vildt, uhørt og meget, meget sjældent, at en chef for en af de danske efterretningstjenester bliver sigtet for at lække højtklassificerede oplysninger.

Det siger Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen, og som også har en fortid i Forsvarsministeriet.

Mandag er det blevet offentligt kendt, at den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er en blandt fire nuværende og tidligere medarbejdere i FE samt Politiets Efterretningstjeneste (PET), som er sigtet i en lækagesag.

- Det er helt vildt og uhørt, at vi i et vestligt demokrati oplever chefen for efterretningstjenesten blive anholdt.

- Det er en meget, meget sjælden ting. Jeg kan ikke komme i tanke om en tilsvarende sag inden for de sidste 20-30 år, siger Lars Bangert Struwe.

Han siger, at det vil skade forholdet til udenlandske efterretningstjenester.

- Det er dybt skadeligt for dem (de danske efterretningstjenester, red.). For det her sætter spørgsmålstegn ved, om andre kan samarbejde med dem.

- Hvis andre samarbejder med de danske efterretningstjenester, risikerer de så at komme på forsiden af et eller andet medie? Risikerer de, at de informationer, de videregiver, bliver givet videre til de forkerte?

- Så der vil simpelthen blive sat spørgsmålstegn ved det helt grundlæggende i efterretningssamarbejde med den her sag, siger han.

En væsentligt spørgsmål er, om sagen på sigt vil komme til at handle om de enkelte personer, heriblandt Lars Findsen, som er sigtet i sagen. Eller om opfattelsen vil blive, at det drejer sig om en kultur i organisationerne.

- Det er jo det, alle dem, der arbejder med efterretningstjenester, håber på. At deres lange og gode indsats ikke bliver tilsidesat af det her.

- Men der vil jo i lang tid være nogen, der spørger, hvorvidt sagen med Lars Findsen er et udtryk - ikke bare for Lars Findsen - men for den organisation, man har med at gøre, siger Lars Bangert Struwe.

Sagen kom første gang frem i offentligheden i begyndelsen af december, hvor PET oplyste, at de fire personer var blevet anholdt og sigtet for at have lækket oplysninger.

Det er endnu uvist, hvad de præcis mistænkes for at have lækket og hvornår.

Lars Bangert Struwe kan kun gætte. Han gætter på, at Lars Findsens sigtelse kan have forbindelse til historier om et dansk samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af kabler til aflytning.

Det gælder særligt historien i Weekendavisen om, at samarbejdet med NSA kom i stand i 1990'erne, at aftalen ligger i et pengeskab hos FE, og at flere forsvarsministre har kendt til det.

For det er ifølge Lars Bangert Struwe meget få, som ligger inde med sådanne oplysninger.

