Analytiker: Styrket dollar har givet SAS ekstra milliardregning

SAS er i færd med at udføre sin redningsplan, men en styrket dollar er endnu et bump på vejen.

SAS er i forvejen ramt af høj inflation og høje brændstofpriser, men nu bliver luftfartsselskabets indtjening også ramt af en styrket dollarkurs.

Det siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, ifølge mediet Check-In.

Det skyldes, at mange flyselskabers omkostninger til brændstof og leasing afregnes i dollar.

Da SAS i februar i år lancerede sin redningsplan, kunne man købe 100 dollar for 932 svenske kroner. Nu skal der betales næsten 1116 svenske kroner. Det svarer til en stigning på 20 procent, skriver Check-In.

- Der er ingen tvivl om, at i forhold til SAS Forward er dollarstyrkelsen en gigantisk indtjeningsmodvind, og som man kun kan håbe på, at den vil lette. SAS bliver ramt dobbelt, da det både er brændstofpriserne, der er steget, og dollaren, siger Jacob Pedersen til mediet.

- Det er den værst tænkelige cocktail for SAS, hvad vi ser i øjeblikket, og det er en helt nødvendig forløber for, at man må hæve priserne, vurderer Sydbank-analytikeren.

SAS Forward er navnet på selskabets redningsplan. Målet er at opnå besparelser for 7,5 milliarder svenske kroner om året. Det svarer til 5,3 milliarder kroner.

Den styrkede dollar har alene kostet SAS mere end en milliard kroner i ekstra brændstofudgifter, vurderer Jacob Pedersen.

/ritzau/