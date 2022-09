Andel Energi lukker telefonkø på dage med storm af opkald

Telefonkunderne står i kø hos landets energiselskaber i øjeblikket, og hos Andel Energi har man svært ved at følge med.

Derfor har energiselskabet besluttet at lukke for telefonerne på dage, hvor stormen af opkald bliver for voldsom.

Det fortæller presseansvarlig hos Andel Energi Rasmus Avnskjold.

- Vi åbner telefonerne hver morgen, som vi plejer. Så besvarer vi alle de opkald, vi kan. Vi er gearet til at svare 4500 kunder om dagen, men i øjeblikket får vi over 2000 opkald i timen.

- Det betyder, at når vi åbner telefonerne hver morgen, ophober der sig en kø, hvor næsten alle vælger muligheden for at blive ringet op, når der er en ledig medarbejder, forklarer han.

Andel Energi lukker så telefonerne for dagen, når selskabet kan se, at det er nødvendigt for at nå at ringe tilbage til alle dem, der er i kø.

- Så alle de kunder, der er kommet igennem, bliver ringet op eller forsøgt ringet op, samme dag som de er kommet i kø. Og så starter vi på en frisk næste morgen, siger Rasmus Avnskjold.

Siden fredag har det i en besked på energiselskabets hjemmeside lydt, at telefonerne var lukkede, fordi man havde nået maksimum kapacitet.

Beskeden kunne læses, som om beslutningen om at lukke telefonerne var permanent, og at man altså slet ikke kunne ringe ind. Men det er ikke tilfældet, understreger Rasmus Avnskjold.

- Vi starter på en frisk hver dag. Grunden til, at vi lukker for tilgang til køen, er for at være i stand til at håndtere den mængde opkald, der er kommet samme dag. Så vi får tømt køen hver dag.

Andel Energi har i alt 1,2 millioner kunder og er efter eget udsagn Danmarks største energiselskab.

En række af landets energiselskaber har de seneste måneder måttet øge deres bemanding.

Det beskrev erhvervsmediet Finans fredag.

Det skyldes blandt andet mange henvendelser, som selskaberne får om blandt andet nye betalingsordninger.

En ny aftale om vinterhjælp indeholder en ordning, som selskaberne skal administrere. Med den kan virksomheder og husholdninger indefryse betalingen for en del af deres energiregninger.

Ordningen, som åbner 1. november, medfører nye opgaver for energiselskaberne.

- Vi står i en ekstraordinær situation, hvor folk med rette interesserer sig meget mere for deres energiregninger, end man gør normalt, og det giver flere kald.

- Vi er i gang med at opmande og kommer til at gøre det yderligere, men der er en oplæringsperiode, før de nye medarbejdere kan gå ind og tage fra, forklarer Rasmus Avnskjold.

/ritzau/