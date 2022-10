Andelsselskaber vil lave grøn gødning af vindmøllestrøm

Hvis landbruget fremover skal sænke sit CO2-aftryk betragteligt, skal der tænkes i nye baner.

Og det har de gjort i fire landmandsejede andelsselskaber, som er gået sammen om at stifte selskabet Green Fertilizer Denmark.

De fire selskaber er DLG, Danish Agro, Arla og Danish Crown.

Der er tale om en tocifret millioninvestering, hvor man vil undersøge mulighederne for at lave gødning ud af vindmøllestrøm.

- En mere bæredygtig gødningsløsning er et vigtigt skridt på vores vej mod det fælles mål, og potentialet vurderer vi som værende enormt, siger Bent Nissen, koncerndirektør i DLG og bestyrelsesformand i Green Fertilizer Denmark, i en pressemeddelelse.

Det er den såkaldte Power-to-X-teknologi (PtX), der ligger til grund for selskabets forretningsidé.

Hvor kunstgødning traditionelt bliver produceret med energi fra naturgas, vil man ved at omdanne vindmøllestrøm til ammoniak alene i Danmark kunne spare 750.000 tons CO2 årligt.

Ammoniakken vil også kunne bruges som brændstof i skibsfarten, og overskudsvarmen fra projektet kan bruges til fjernvarme.

Green Fertilizer Denmark vil i løbet af det kommende år lave en række forundersøgelser. Den første kunstgødning vil dog tidligst kunne blive produceret i 2028.

Alligevel glæder Anne Højer Simonsen, der er klimachef i Dansk Industri, sig allerede nu.

- PtX med grøn gødning har aldrig haft bedre muligheder end nu, hvor verden producere for lidt gødning til at brødføde befolkningen.

- Det er imponerende og vigtigt, at andelsselskaberne tager ansvar for ægte grøn omstilling. Det kan blive et forbillede for hele verden. Vi ser frem til at ambitionerne bliver indfriet, siger hun.

/ritzau/