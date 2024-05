For anden gang siden 2006 udnævnes en elbil til årets brugte bil

Der var ingen tvivl hos juryen, der har kåret Årets Brugtbil 2024. Vinderen er Skoda Enyaq.

Det skriver Bilbasen, der står bag kåringen, i en pressemeddelelse.

Det er 19. gang, at Årets Brugtbil kåres, men kun anden gang, at en rendyrket elbil vinder. Første gang var Tesla Model 3 i 2022.

Sidste år løb Hyundai Kona med prisen. Den fås både som traditionel benzin- og dieselbil, hybridbil og som elbil.

Årets Brugtbil 2024 kåres af en jury på 18 medlemmer, der består af biljournalister og brugtbilsfagfolk fra bilejernes interesseorganisation FDM, forhandlerorganisationen DBFU og Applus Bilsyn.

Ni af jurymedlemmerne havde Skoda Enyaq på førstepladsen.

De fremhæver blandt andet et varieret modeludbud og et samlet højt niveau som årsager til kåringen.

Steen Bachmann, der er journalist og jurymedlem fra Bil Magasinet, har testet alle motorvarianter af biltypen i hverdagskørsel, på langture og i al slags vejr siden 2021.

- Den har et klassisk og tidløst SUV-design, traditionelle greb og knapper, tre Isofix-beslag, stort bagagerum og solid teknik.

- Rækkeviddemåleren holder, hvad den lover, og jeg er ikke tvivl om, at det er et af de bedste brugtkøb lige nu uanset batteristørrelse, udtaler han i pressemeddelelsen.

Skoda Enyaq findes som klassisk SUV, hvilket er en firehjulstrukken personbil med kraftig motor. Den fås også som coupé, hvor tag og kabine skråner bagtil.

En beregning fra Bilbasen viser, at det koster omkring 2,70 kroner at køre en kilometer i en Skoda Enyaq. Det placerer den på et attraktivt omkostningsniveau for mange bilejere, skriver Bilbasen i pressemeddelelsen.

Kåringen af Årets Brugtbil foregår i to runder.

I den indledende runde nominerer juryen fem biler ud af de 125 mest solgte biler det foregående år. De fem biler med flest nomineringer går videre til finalerunden.

Her giver jurymedlemmerne 15 point til deres førstevalg, 10 til deres nummer to og 5 point til deres tredjevalg. Det foregår hemmeligt.

Bilmodellen med flest point vinder.

Mens Skoda Enyaq scorede 200 point, fik andenpladsen 170 point. Den går til Cupra Born. Der er et stykke ned til tredjepladsen, hvor Skoda Octavia ligger med 85 point.

