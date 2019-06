Anders Stjernholm: Kristendommens særstatus står i vejen for, at ny kultur kan komme til

Den økonomiske understøttelse af folkekirken og politikeres ophøjelse af kristendommen gør det svært for andre filosofiske og politiske idéer at vinde indpas i det danske samfund, mener komiker og næstformand i Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm

Religion i en religionsforskrækket tid.

Sådan lød overskriften på den debat, som Kristeligt Dagblad og Grundtvigsk Forum forestod tidligere på dagen på Folkemødet på Bornholm.

Blandt debattørerne var imam Naveed Baig, generalvikar i den danske katolske kirke Niels Engelbrecht, overrabbiner Jair Melchior og leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank. Og så var der Anders Stjernholm, komiker og næstformand i Ateistisk Selskab, som ikke helt købte præmissen om, at vi lever i en religionsforskrækket tid.

Han mener, at religion – og kristendommen i særdeleshed – spiller en alt for stor rolle i samfundet. Kristeligt Dagblad spurgte ham efter debatten, hvor i samfundet kristendommen fylder for meget – og hvorfor det overhovedet er et problem. Se, hvad han svarede i videoen øverst i artiklen.