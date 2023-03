To anholdt for dynamitangreb mod mobilreparatør

En person sidder i forvejen varetægtsfængslet, og nu har Københavns Politi anholdt yderligere to personer i forbindelse med en dynamitangreb mod mobilreparatørforretningen Drop 'N' Fix på Maglebytorv i Dragør i sidste uge.

Politiet oplyser på Twitter, at en 21-årig kvinde og en 23-årig mand blev anholdt mandag i henholdsvis Københavns Nordvestkvarter og i Kastrup. De sigtes for at medvirke til sprængningen.

En gruppe gerningsmænd ankom natten til 6. marts omkring klokken 00.25 til forretningen i Dragør. På bagsiden af butikken blev fem-seks kilo dynamit anbragt og detoneret.

Ingen personer kom til skade, men ifølge sigtelsen mod en 23-årig mand, som allerede sidder fængslet i sagen, skete der "betydelig materiel skade".

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 23-årige blev anholdt efter et par dage og blev om formiddagen 10. marts fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i Københavns Byret.

Her oplyste mandens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, at manden nægter sig skyldig i den rejste sigtelse. Nabipour oplyste desuden, at hans klient ikke ønskede at afgive forklaring under retsmødet.

Herefter valgte dommeren at lukke dørene for offentligheden af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen.

Københavns Politi oplyser tirsdag, at man også ved dagens retsmøde vil anmode om lukkede døre.

/ritzau/