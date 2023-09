Anholdt fra formodet hashnetværk er tidligere dømt

15 personer blev mandag anholdt rundt om i Danmark under mistanke for at være en del af et større hashnetværk med tråde til udlandet.

En af dem - en 52-årig mand - er tidligere i Københavns Byret blevet idømt en fængselsstraf i en anden sag om organiseret hashhandel.

Det var tilbage i 2020, at manden blev dømt. Han blev anholdt i 2016 efter en politiaktion mod hashboder på Christiania, der havde navnet "Operation Swipe".

Nu er han igen sammen med flere andre mistænkt for at være i besiddelse af og stå bag indsmugling og afsætning af store mængder hash. Tirsdag blev de alle fremstillet i grundlovsforhør flere steder i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Retten i Glostrup blev to personer - herunder den 52-årige mand - varetægtsfængslet frem til 9. oktober. I Retten i Næstved blev fire personer varetægtsfængslet frem til 4. oktober.

I Retten i Esbjerg blev hele ni personer fremstillet i grundlovsforhør. Otte af dem er blevet varetægtsfængslet frem til 10. oktober. En enkelt person er blevet løsladt. En beslutning, som anklagemyndigheden har kæret.

12 af de 15 personer, der blev anholdt mandag, er mænd, mens de tre øvrige anholdte er kvinder. Personerne er alle i alderen fra 23 til 53 år.

I forbindelse med anholdelserne beslaglagde politiet blandt andet flere skarpladte våben.

- Med dagens mange anholdelser har vi bremset flere personer, som vi mistænker for at være en del af et organiseret narkotikanetværk, hvor der har været en klar struktur og rollefordeling, lød det mandag fra politiinspektør i NSK Michael Kjeldgaard.

- Det er vores opfattelse, at størstedelen af de anholdte har stået for primært indsmuglingen af hash, mens en anden del af netværket har haft funktion som aftagere af hashen, hvoraf en del heraf er blevet distribueret til blandt andet Christiania.

/ritzau/