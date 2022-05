To anholdt for kokain efter ransagninger i Næstved

En 23-årig mand og en 27-årig kvinde er sigtet for at have solgt mindst et kilo kokain.

De fremstilles i løbet af fredag i et grundlovsforhør i Retten i Næstved, hvor en dommer skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Torsdag ransagede politiet flere adresser i politikredsen.

Blandt andet bekræftede politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver til det regionale medie sn.dk, at man var til stede ved et rockerklubhus.

- Vi har gang i en politioperation hos klubhuset i Ringstedgade i Næstved. Det er usikkert, hvor længe det kommer til at tage, men vi er i hvert fald til stede derude, sagde han.

Ifølge sn.dk er klubhuset tilhørssted for rockergrupperingen Bandidos.

Politiet vil ikke bekræfte, om det er ved rockerklubhuset, at det har fundet kokainen, eller om de anholdte befandt sig der.

Ud over den 23-årige mand og den 27-årige kvinde blev endnu en person anholdt, men vedkommende bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør.

/ritzau/