Anholdt mand løsladt efter Chrisitania-drab

Københavns Politi har natten til søndag løsladt den ene af de to personer, som blev anholdt i forbindelse med et skyderi på Christiania i København, hvor en 30-årig mand lørdag blev dræbt.

Det oplyser politiet på det sociale medie X, tidligere Twitter, søndag morgen.

Skyderiet blev anmeldt lørdag klokken 19.25. To maskerede mænd affyrede flere skud og ramte flere personer, herunder en 30-årig mand, som blev dræbt.

Ved en presseorientering sent lørdag aften fortalte ledende politiinspektør Poul Kjeldsen, at den dræbte mand har relation til rocker- og bandemiljøet.

Ekstra Bladet og B.T. skriver begge, at der skulle være tale om en mand fra Hells Angels.

Ifølge B.T. er der angiveligt tale om en såkaldt prospect i Hells Angels' "Copenhagen"-afdeling. Manden skulle tidligere have været medlem af banden NNV.

Politiet har oplyst, at to mænd ankom maskerede til Christiania, hvor de løb ind i bygningen Stjerneskibet ved Pusher Street og affyrede skud.

Fem personer blev ramt. En var i kritisk tilstand, men blev efterfølgende meldt stabil, mens tre øvrige blev såret i mindre grad.

Efter skyderiet flygtede gerningsmændene på elcykler, og dem er politiet nu på jagt efter.

Københavns Politi anholdt lørdag aften to personer. Den ene af dem er blevet løsladt i nattens løb, mens den anden ifølge politiet søndag morgen fortsat sidder til afhøring.

En anholdt skal løslades inden 24 timer. Hvis politiet ønsker at holde på vedkommende, skal sagen overdrages til anklagemyndigheden, som derefter skal vurdere, om der er grundlag for at bede retten om at varetægtsfængsle den pågældende.

Derefter vil det være op til en dommer at vurdere, om den pågældende skal varetægtsfængsles, løslades eller forblive anholdt i op til tre døgn, mens politiet efterforsker videre.

