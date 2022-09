Anke overvejes efter frifindelse for trusler i dukkesag

Det er en seks sider lang begrundelse, som en dommer onsdag har oplæst i Retten på Frederiksberg i sagen om en dukke forstillende statsminister Mette Frederiksen (S).

Tre mænd var tiltalt for trusler, efter at de 23. januar 2021 hængte en mannequindukke med et foto af statsministeren op på Frederiksberg under en demonstration mod coronarestriktioner.

Dukken var påført et skilt med teksten: "Hun må og skal aflives".

Sagens dommer og to domsmænd er enige om, at mændene skal frifindes.

Specialanklager Søren Harbo kan ikke umiddelbart sige, om dommen skal ankes til landsretten. Dommen skal nærlæses først.

- Lige nu er det et foreløbigt punktum, siger specialanklager Søren Harbo.

Af dommen fremgår det, at ytringen på skiltet "under de foreliggende omstændigheder" var tvetydig. Retten kom herefter med flere henvisninger til domme - blandt andet fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det er efter en vurdering af teksten, den måde den blev fremsat på og konteksten, som gør, at retten ikke mener, at der objektivt var tale om en trussel.

Retten lægger blandt andet vægt på, at ordet "aflives" ikke normalt bruges om mennesker, men om dyr. Desuden afviser retten, at dukken var fastspændt på en sådan måde, at den skulle illustrere en hængning.

Frifindelsen giver dog ikke frikort til, at man i fremtiden i alle sammenhænge kan ytre: "Hun må og skal aflives".

- Retten fandt anledning til at fremhæve, at det ikke var en følge af rettens konkrete vurdering, at det under andre omstændigheder, herunder på nuværende tidspunkt, nødvendigvis ville være lovligt, at ytre ”Hun må og skal aflives” om statsminister Mette Frederiksen, lyder det i dommen.

Under demonstrationen blev dukken også brændt. Men det var ikke de tre mænd, der gjorde det. Og det, at der blev sat ild til dukken, blev også fjernet fra anklageskriftet af retten, da sagen begyndte i forrige uge.

Men trods at ilden ikke var en del af sagen, der af politiet blev døbt "Operation Flames", mente anklagemyndigheden stadig, at det var en trussel.

- Vi mente, at resten af dukkeophængningen og skriften var en trussel. Det var retten jo så ikke enig i, siger Søren Harbo.

