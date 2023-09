Ankesag om drabet på Mia Skadhauge Stevn starter til maj

Vestre Landsret tager 13. maj næste år hul på ankesagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Det skriver TV 2.

38-årige Thomas Thomsen blev i slutningen af juni idømt forvaring for drabet på den sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn.

Han blev af Retten i Aalborg kendt skyldig i usømmelig omgang med lig, forsøg på voldtægt og drab på den 22-årige kvinde.

Thomas Thomsen ankede efterfølgende dommen, fordi han vil frifindes. Anklagemyndigheden har også anket dommen for at få Thomsen dømt for fuldbyrdet voldtægt og en skærpelse af straffen.

Ved Retten i Aalborg gik anklagemyndigheden efter en dom på fængsel på livstid.

/ritzau/