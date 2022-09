Anklage i Forsvaret: Ansat modtog bestikkelse for millioner

Ny straffesag om bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. To ansatte skal for retten i Holstebro.

To tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet tiltalt for at have modtaget bestikkelse. Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag i en pressemeddelelse.

Bestikkelsen løber op i værdier for næsten tre millioner kroner for den enes vedkommende og 125.000 kroner for den andens.

De anklages desuden for mandatsvig ved at have ladet det offentlige betale for ydelser og genstande, som var til privat brug.

I sagen er også to selskaber, der leverede varer, og tre personer tiltalt for at have ydet bestikkelse, oplyser NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet.

De kriminelle forhold skal have stået på i en årrække frem til 2020, hævdes det i anklageskriftet.

Om de tiltalte er skyldige, skal afgøres af Retten i Holstebro. Her har man endnu ikke fastlagt datoer for sagens retsmøder, oplyses det i pressemeddelelsen.

Det er ikke første gang, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som tidligere hed Forsvarets Ejendomsstyrelse, er centrum i en sag om bestikkelse.

I styrelsen sad medarbejderen med ansvaret for at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

På nogle regninger stod, at der var tale om arbejde udført på Flyvestation Karup. Men i virkeligheden var det håndværksarbejde, der gjaldt den ansattes private ejendom på Viborg-egnen. Bestikkelsen førte dels til en renovering af hjemmet og dels til en tilbygning med en stue, et sove- og et badeværelse.

I samme sagskompleks blev i øvrigt en anden ansat i styrelsen idømt fængsel i tre måneder.

Den nye sag er efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi i samarbejde med NSK. Niels Kjærsgaard, der er advokaturchef i NSK, kalder sagen alvorlig.

- Det går ud over skatteyderne, der i sidste ende betaler regningen, og tilliden til de offentlige institutioner tager skade, udtaler han.

