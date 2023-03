Anklage: Skunkrøveri mod 18-årig i Viby endte fatalt

Den 18-årige handelsskoleelev Mads Arberg blev 31. oktober 2021 stukket ihjel på stisystemet ved Ormslevvej i Viby J.

Her var han mødtes med flere unge mænd, som ifølge politiet røvede ham for skunk og stak ham flere gange.

Tre af dem tager tirsdag plads i Retten i Aarhus.

En mand på 21 år er tiltalt for drab ved at have påført de dræbende knivstik, mens to 20-årige er tiltalt for grov vold med døden til følge. Alle tre anklages også for røveri.

Ifølge anklageskriftet havde de tre mænd medbragt kniv og økse, da de skulle mødes med Mads Arberg. De ville frarøve ham skunk, og det lykkedes dem at aftvinge ham 1086 gram, da de stak ham flere gange, lyder det i anklagen.

Politiet fik kort efter en anmeldelse om knivstikkeri og rykkede ud med patruljer. Også en ambulance blev tilkaldt, og der blev givet førstehjælp til Mads Arberg.

Den 18-åriges liv stod dog ikke til at redde.

Den ene af de 20-årige er i sagen også anklaget for at forsøge at medvirke til at påvirke et vidne til falsk forklaring ved at sende et brev fra arresten.

En fjerde og en femte mand er allerede dømt i sagen.

Den ene har tilstået røveri og grov vold, hvilket han har fået to års fængsel for.

Den anden har fået 30 dages fængsel for at have hjulpet med at bortskaffe beviser i form af kniv og beklædning.

De tre, der tirsdag skal for retten, sidder alle varetægtsfængslet.

Den 21-årige har erkendt, at han førte kniven, men hævder, at det var nødværge.

- Han erkender - som i grundlovsforhøret - vold med døden til følge, men gør gældende, at han handlede i nødværge. Han erkender også røveri og skunk, oplyser hans forsvarer, Mette Grith Stage.

Anklageren vil muligvis gå efter at få den 21-årige udvist af Danmark, hvilket han vil protestere imod.

Den ene 20-åriges forsvarer oplyser, at han nægter sig skyldig i hovedforholdene. Den sidste er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse.

Sagens ventes afsluttet i april.

