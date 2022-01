Anklage: Unge mænd skød løs mod tilfældige med hardball-pistol

I løbet af godt fem timer en eftermiddag og aften i maj sidste år blev ni personer beskudt med en hardball-pistol fra en bil, der kørte rundt i Nordsjælland.

Torsdag sidder tre mænd i alderen 20 til 22 år på anklagebænken i Retten i Helsingør. Her står de alle tre tiltalt for syv tilfælde af grov vold og for i to tilfælde at have bragt andres liv eller førlighed i fare.

Den første episode fandt ifølge anklageskriftet sted den 13. maj omkring klokken 16.20 på Prøvestensvej i Helsingør. Her blev en personbil ramt af mindst et skud, så bagruden blev smadret.

Blot et par minutter senere blev der affyret tre skud mod en 15-årig dreng ved Vestervang Kirke på Gefionsvej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frem til klokken 21.44 blev der affyret et eller flere skud mod i alt syv personer, herunder en 72-årig mand, der beskar planter i sin forhave på Gurrevej.

Selv om en hardball-pistol ikke affyrer rigtige skud, men plastikkugler, fik flere af ofrene skader, da de blev ramt. Det drejede sig om skader på mave, arme og ben, lænd og baller.

Ifølge anklageskriftet affyrede de også to gange hardball-pistolen mod biler. Foruden den allerede nævnte gik det ud over en bil, der kom kørende ad Helsingørmotorvejen ved frakørslen til Kvistgård.

Foruden de ni episoder den 13. maj, er den 21-årig tiltalt for endnu en episode, hvor en mand blev beskudt med en hardball-pistol i Hvidovre den 10. maj.

Flere af de beskudte kunne beskrive den bil, der blev skudt fra, og efter en uge blev to af mændene anholdt og varetægtsfængslet.

Foruden fængselsstraf vil anklagemyndigheden tage kørekortet fra den 21-årige og konfiskere bilen, de kørte i.

Retten i Helsingør har afsat fem dage til at behandle sagen.

/ritzau/