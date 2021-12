Anklagede for spionage og terror kunne hilse på pårørende

Der blev udvekslet håndtryk, kram og kys mellem tre spionage- og terrortiltalte mænd og de tilhørere, som mandag var mødt op i Retten i Roskildes særligt sikrede retssal 20, som fysisk befinder sig i et industrikvarter uden for Herfølge.

Retssagen mod de tre har kørt siden foråret, og langt de fleste retsmøder har været for lukkede døre. Men nu er bevisførelsen slut, og sagens to anklagere og de tre forsvarsadvokater skal de kommende dage fremlægge deres afsluttende bemærkninger i proceduren.

Det foregår som udgangspunkt for åbne døre, og derfor var der fra retsmødets begyndelse adgang for tilhørere. De kunne høre senioranklager Henrik Aagaard lægge for i en længere udredning om den for sagen relevante jura.

Men var man kommet for at høre detaljer om sagens nærmere sammenhænge, kom man forgæves.

- Det vil min kollega komme ind på i den lukkede del af proceduren, lød det flere gange fra Henrik Aagaard.

Dørene har været lukkede under størstedelen af bevisførelsen i sagen. Dels af hensyn til statens forhold til fremmede magter og dels af hensyn til de tiltaltes og andre personers sikkerhed.

De tre tilhører et arabisk mindretal fra den iranske Ahvaz-region. De er centrale figurer i bevægelsen ASMLA, som kæmper for selvstændighed til regionen.

Anklagemyndigheden mener, at de har samarbejdet med en saudiarabisk efterretningstjeneste. Til den har de fra Danmark indsamlet oplysninger om personer og iranske militære anliggender, lyder anklagen.

Derudover har de tre på forskellig vis støttet en væbnet kamp mod det iranske regime i en grad, så det efter anklagemyndighedens opfattelse falder ind under straffelovens terrorrelaterede bestemmelser.

Blandt andet har de angiveligt haft møder med saudiarabiske embedsmænd - Saudi-Arabien og Iran er hinandens ærkefjender - med det formål at fremme to oprørsbrigades terrorvirksomhed.

Desuden mener anklagemyndigheden, at de tre har indsamlet mindst 30 millioner kroner til ASMLA og en tilknyttet oprørsbrigade. Pengene skal være indsat på konti i Østrig og De Forenede Arabiske Emirater.

En af de tiltalte skal have bedt en saudiarabisk embedsmand kaldet "P1" om penge til mad, drikke og våben, som skulle gå til oprørsbrigaden Jaish Al-Adl. De to andre tiltalte skal have haft kontakt til en anden embedsmand kaldet "P2".

Deres forehavende var angiveligt at få fem millioner euro til aserbajdsjanske, kurdiske og baluchiske terrororganisationer - Baluchistan er en provins i Pakistan.

En af de tre er desuden anklaget for at have fremsendt dokumenter til en person kaldet "P4" med information om blandt andet opbygning af hemmelige celler og hvervning af medlemmer.

Alt dette nægter de tre sig skyldige i, og hvad anklagemyndigheden har af beviser herom, er uvist. For det er den del af sagen, som er kørt i lukkethed.

De tre er også anklaget for i forskellige medier og på sociale medier at have billiget et væbnet angreb på en iransk militærparade i Ahvaz i september 2018. Denne del af sagen er kørt åbent.

Henrik Aagaards procedure om denne del af sagen var ganske kortfattet. Han fremhævede et par passager fra de pågældende ytringer, hvor angrebet blev betegnet som "heltemodigt" og "helteagtigt".

- Jeg mener ikke, at det kan forstås på anden måde end som billigelse af en terroraktion. For det er det, de tiltalte gør ved at rose aktionen som helteagtig, lød det fra Henrik Aagaard.

Aagard og hans medanklager, Rune Rydik, fortsætter proceduren for lukkede døre mandag eftermiddag og tirsdag morgen. Herefter er det forsvarernes tur til at fremlægge deres syn på sagen.

Først engang i det nye år ventes sagen at blive afgjort, formentlig skal vi helt hen i februar, før der falder dom.

/ritzau/