Anklager: 41-årig var opsat på at dræbe psykiater

Den 41-årige mand, som er tiltalt for at dræbe den 66-årige psykiater, Mariann Stenberg, havde planlagt at slå hende ihjel.

Sådan lyder det fra specialanklager Peter Rask, da han fredag kommer med sin procedure i retssagen mod den 41-årige.

- Han er så opsat på at dræbe Mariann, at han også stikker de to personer, som forsøger at hjælpe hende, siger anklageren fredag i Retten i Glostrup.

Anklageren henviser også til, at manden gik ud for at hente en kniv, som han tog med ind på afdelingen. Det gjorde han ifølge anklageren, fordi han ville slå kvinden ihjel.

Den 41-årige mand er tiltalt for drabet, to drabsforsøg, og flere tilfælde af vold, trusler og et enkelt voldtægtsforsøg.

Han nægter sig skyldig. Mandens advokat Luise Høj henviser til hans sindstilstand.

I en mentalundersøgelse af manden er det vurderet, at han skal anbringes på Sikringen i Slagelse, som er en særligt sikret afdeling, uden længstetid, hvis man bliver dømt. Den vurdering har Retslægerådet tiltrådt.

Det er også det, som Peter Rask kræver.

- Han kan ikke rummes på en almindelig retspsykiatrisk afdeling, han er simpelthen for farlig, siger anklageren.

Den 41-årige mand har flere gange afbrudt anklageren, imens han taler, og sagt nej, når anklageren har sagt, at han mener en anklage er bevist.

- Nej, nej, det passer ikke. Jeg har det psykisk fint! siger manden, da anklageren kalder ham farlig.

Den 41-årige mand er diagnosticeret med paranoid skizofreni. Han er tidligere idømt en behandlingsdom, og det var derfor, at han var tilknyttet Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby på tidspunktet for drabet sidste år.

Den 66-årige kvinde var mandens behandler. Han forklarede onsdag i retten, at han opfattede lægen som provokerende, og at han var utilfreds med, at hun angiveligt ville give ham mere medicin.

Der ventes dom senere fredag.

