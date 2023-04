Anklager åbner for anden sanktion end fængsel i Fields-sag

Anklagemyndigheden åbner for, at den vil gå efter at få idømt en 23-årig mand en anden sanktion end fængsel i sagen om drab og drabsforsøg i Field's sidste år.

Det står i anklageskriftet, der onsdag er blevet frigivet til pressen.

Den unge mand er tiltalt for 11 forhold, der omhandler drab, drabsforsøg, at have fremkaldt alvorligt frygt hos bestemte personer samt for at have været i besiddelse af våben på et offentligt sted.

Det er tidligere kommet frem, at han erkender de faktiske omstændigheder, som han erindrer dem, men at han nægter sig skyldig med henvisning til straffelovens paragraf 16. Den handler om sindssyge i gerningsøjeblikket.

Københavns Byret behandler sagen over seks dage fra 12. juni til 5. juli.

/ritzau/